Sabrina Ferilli verso la conduzione di Sanremo 2025?

Il Festival di Sanremo 2024 è finito da una manciata di giorni, ma si parla già dell’edizione 2025. Possibile che Amadeus abbia lasciato la conduzione nelle mani di Sabrina Ferilli? L’attrice ha vuotato il sacco.

Dopo aver condotto il Festival di Sanremo per cinque anni di fila, Amadeus ha deciso di mollare la barca. Il presentatore e direttore artistico ha candidamente ammesso di avere bisogno di una pausa, per cui la conduzione del 2025 resta vacante. Nelle ultime ore, un chiacchiericcio sempre più insistente vede al posto di Ama una grande attrice, Sabrina Ferilli. E’ davvero questa la realtà?

Sabrina, nel corso della conferenza stampa di Gloria, serie tv diretta da Fausto Brizzi pronta per il debutto su Rai1, ha parlato così di una sua condizione di Sanremo 2025:

“Io? Non sarei in grado, non saprei da che parte iniziare. Amadeus è uno straordinario conduttore, è preparatissimo, è capace di gestire certe situazioni, di intrattenere e di metterti a tuo agio. Chissà chi sarà quel pazzo che dirà di sì al prossimo Festival…”.