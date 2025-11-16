Sabrina Pausini e la sua decisione sull'assenza di Laura al funerale del padre

La scomparsa di Ettore Pausini, padre di Sabrina, ha suscitato forti reazioni all’interno della famiglia. La tragedia si è consumata a seguito di un incidente stradale, in cui Ettore è stato investito da un pirata della strada. In questo contesto, Sabrina ha manifestato la sua intenzione di non voler vedere né Laura Pausini né il padre Fabrizio durante i funerali.

I fatti

La decisione di Sabrina di escludere i membri della famiglia di Laura dalle esequie è motivata da un profondo senso di abbandono. In un post sui social, ha affermato che il legame con la parte “celebre” della sua famiglia è puramente formale, definendolo “solo sulla carta”. Sabrina ha evidenziato come, nel corso degli anni, i rapporti si siano deteriorati e come, nei momenti più critici della sua vita, i suoi parenti non abbiano mai mostrato interesse o supporto per lei e suo padre.

Il significato dei momenti critici

Secondo Sabrina, i “momenti critici” rappresentano le dure prove affrontate dalla sua famiglia. La madre di Sabrina ha combattuto contro un tumore che l’ha portata via, mentre Ettore ha affrontato, nel 2012, una battaglia contro un cancro dal quale è riuscito a guarire. Queste esperienze traumatiche hanno reso Sabrina consapevole dell’assenza di supporto familiare: “Non è scontato essere presenti nei momenti di difficoltà”, ha dichiarato.

Il rifiuto della riconciliazione

La rottura con Laura Pausini appare irreversibile agli occhi di Sabrina. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, Sabrina ha chiarito di non avere alcun desiderio di riavvicinarsi a quella parte della famiglia. “Una riconciliazione? No, no e no. Non mi interessa”, ha affermato con decisione, esprimendo la preferenza per la compagnia dei suoi animali domestici e i ricordi dei suoi genitori.

Il silenzio di Laura

Da parte sua, Laura Pausini non ha commentato pubblicamente le affermazioni di Sabrina, né ha risposto alla richiesta di non partecipare al funerale dello zio. Tuttavia, poche ore dopo la cerimonia, ha dedicato un pensiero al defunto Ettore attraverso un post su Instagram, scrivendo: “Ciao zio. Tu sai, io so. Riposa in pace. Ti voglio bene”. Questo messaggio ha suscitato diverse interpretazioni, lasciando intendere che, seppur in silenzio, il legame familiare permane.

Le conseguenze della divisione familiare

I fatti sono questi: la situazione attuale mette in luce le fragilità dei legami familiari, specialmente quando il dolore non viene condiviso. La scelta di Sabrina di escludere i propri familiari dalle celebrazioni funebri appare estrema, ma riflette un’esperienza in cui il sostegno è stato assente in momenti critici. La divisione tra i membri della famiglia Pausini evidenzia la complessità di affrontare la perdita di una persona cara in assenza di unità e supporto reciproco.

La storia di Sabrina e Laura Pausini offre uno spaccato delle dinamiche familiari e delle ferite che possono rimanere aperte in momenti di grande tristezza. La mancanza di un legame autentico può portare a scelte drastiche e a una separazione che sembra destinata a perdurare nel tempo.