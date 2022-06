Saldi estivi 2022, quando iniziano? Le date regione per regione

Confcommercio ha già diffuso le date in cui in ogni Regione inizieranno i saldi estivi 2022: gli amanti dello shopping sono in trepidante attesa.

È arrivato il momento di rifarsi il guardaroba e chi ama lo shopping compulsivo potrà presto essere soddisfatto. Con l’arrivo della bella stagione si sente più forte il desiderio di rinnovare i propri armadi, dando un tocco di innovazione e senza tralasciare le mode del momento.

I saldi dell’estate 2022 si avvicinano: quali sono le date regione per regione?

Saldi estivi 2022, quando iniziano?

C’è chi non sta più nella pelle. C’è chi è in trepidante attesa di scoprire cosa offriranno i saldi estivi, chi desidera trovare in sconto i propri capi preferiti. L’attesa, per fortuna, è quasi finita.

Le date sono state diffuse da Confocommercio: