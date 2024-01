Saldi invernali 2024 le date di ogni regione

Con l’arrivo del nuovo anno, in molti già fissano l’agenda per i tanto attesi saldi invernali. Dal 5 gennaio 2024, gran parte d’Italia si prepara ad accogliere l’evento più atteso dagli amanti dello shopping.

Previsti sconti tra il 30% e il 70%

L’attesa è accompagnata da grandi aspettative grazie ai ribassi proposti: gli sconti oscillano tra il 30% e addirittura il 70% su una vasta gamma di prodotti. Questa opportunità durerà da un minimo di 30 a un massimo di 90 giorni, permettendo ai consumatori di organizzare i propri acquisti con cura e di approfittare di offerte su articoli di vario genere. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione per evitare truffe o malintesi durante questo periodo di shopping frenetico.

Questo il calendario dei saldi regione per regione:

Abruzzo: Dal 5 gennaio, con sconti per 60 giorni.

Basilicata: Anticipati al 2 gennaio, con sconti per 60 giorni.

Calabria: Dal 5 gennaio fino al 6 marzo, offrendo un lungo periodo di sconti.

Campania: Inizio il 5 gennaio, con sconti per 60 giorni.

Emilia Romagna: Dal 5 gennaio fino al 4 marzo, offrendo ampio margine di tempo.

Friuli Venezia Giulia: Dal 5 gennaio al 31 marzo, con uno dei periodi più lunghi.

Lazio: Dal 5 gennaio per sei settimane, un’opportunità breve ma intensa.

Liguria: Dal 5 gennaio al 18 febbraio, ideale per un periodo concentrato di shopping.

Lombardia: Aperti fino al 4 marzo, con regole specifiche per promozioni.

Marche: Dal 5 gennaio fino al 1° marzo, garantendo ampio margine per gli acquisti.

Molise: Dal 5 gennaio al 5 marzo, permettendo un periodo esteso per gli acquisti.

Piemonte: Dal 5 gennaio per otto settimane, per una finestra di tempo abbondante.

Puglia: Dal 5 gennaio fino al 28 febbraio, ideale per un’intensa sessione di shopping.

Sardegna: Dal 5 gennaio per due mesi, garantendo lungo tempo per fare affari.

Sicilia: Anticipati al 2 gennaio fino al 15 marzo, offrendo un ampio periodo di sconti.

Toscana: Dal 5 gennaio per 60 giorni, offrendo ampio margine per gli acquisti.

Umbria: Dal 5 gennaio per 60 giorni, permettendo un periodo esteso per gli acquisti.

Veneto: Dal 5 gennaio fino al 28 febbraio, con un periodo ben definito per gli sconti.

Valle d’Aosta: L’inizio è per il 3 gennaio e la conclusione il 31 marzo, con uno dei periodi più lunghi.

Province autonome di Trento e Bolzano: Non è prevista una data ufficiale di inizio.

In questo periodo, le strade e i centri commerciali saranno animati da consumatori desiderosi di approfittare delle occasioni vantaggiose. È consigliabile pianificare con anticipo per evitare affollamenti e assicurarsi i migliori affari. Prepararsi per i saldi invernali è una tradizione attesa da molti, e con l’ampia gamma di sconti offerti, c’è qualcosa per tutti. Buono shopping!