Una donna di 66 anni è stata uccisa dal marito con una mazza da baseball in centro a Salsomaggiore Terme. L’uomo è stato fermato dai carabinieri.

Salsomaggiore Terme, 66enne uccisa dal marito con mazza da baseball

Un terribile femminicidio è avvenuto a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. Questa mattina, martedì 28 novembre 2023, intorno alle 9.30, una donna di 66 anni è stata uccisa a colpi di mazza da baseball in un appartamento in centro. La vittima, di nazionalità indiana, è stata aggredita dal marito, che l’ha colpita più volte al corpo e alla testa.

Donna uccisa dal marito con una mazza da baseball: l’allarme e i soccorsi

A far scattare l’allarme una giovane donna carabiniere, non in servizio, che ha sentito le urla e le richieste di aiuto della vittima. La donna è intervenuta da sola e ha fermato l’aggressore, poi è stata raggiunta da una pattuglia del nucleo radiomobile di Salsomaggiore. L’uomo è stato fermato e portato in caserma. Soccorsa dal 118, la donna di 66 anni è morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore. Le indagini sono in corso per comprendere la dinamica e il movente del femminicidio.