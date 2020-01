Coronavirus, è possibile un vaccino?

Coronavirus: gli esperti stanno giù lavorando alla creazione di un vaccino contro il virus che viene dalla Cina.

Il Virus della Cina il cui primo focolaio è stato rintracciato nella città di Wuhan, continua a far paura e gli esperti in tutto il mondo si stanno mobilitando per creare un vaccino contro il coronavirus, non ancora disponibile, in modo da evitare una possibile epidemia.

Quando sarà pronto il vaccino contro il coronavirus?

È stata messa a punto la mappatura genetica del virus 2019-nCoV, ed è poi stato inserito nella GeneBank. Gli esperti stanno lavorando alla creazione di un vaccino che, grazie alle nuove tecnologie moderne, potrebbe essere sviluppato entro un mese o poco più ed essere pronto quindi alla sperimentazione sugli animali. Lo conferma anche Rino Rappuoli, uno tra i principali esperti di vaccini a livello internazionale: “È possibile che in Cina ci si stia già muovendo in questa direzione, ma di questo non ho alcuna conferma diretta”.

Coronavirus: vaccino grazie a SARS

Il nuovo coronavirus ha un patrimonio genetico molto simile a quello della SARS.

I due virus sembrano infatti condividere circa l’80% del loro patrimonio genetico.

Grazie alla similitudine genetica, e alla precedente esperienza con l’epidemia di SARS, gli esperti sanno bene come fronteggiare queste situazioni di emergenza. Rappuoli aggiunge inoltre che “bisogna prendere uno dei geni che codificano le proteine di superficie del virus e su questa base di può cominciare a lavorare su un vaccino”.

Chiaramente le tempistiche ipotizzate da Rappuoli non tengono conto di quelle che la burocrazia impone come le approvazioni e certificazioni degli enti nazionali e internazionali. Chiaramente, qualora ci si trovasse di fronte a una vera e propria pandemia, tutte le procedure potrebbero essere velocizzate. Attualmente il virus risulta essere meno pericoloso rispetto a quello della SARS e della MERS.