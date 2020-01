Allarme per il virus proveniente dalla Cina, che ha già provocato sei vittime: quali sono i sintomi e come proteggersi?

Continua a far paura il virus che in Cina ha già infettato circa 300 persone, soprattutto dopo la diffusione della notizia che anche un cittadino europeo sarebbe stato contagiato dal coranavirus. Se tra la popolazione si sta creando una vera e propria psicosi, gli esperti rassicurano sul fatto che questo nuovo virus, anche se più facilmente trasmissibile, risulta essere meno letale rispetto al suo “fratello”responsabile della SARS.

Virus Cina: sintomi e cura

I sintomi del virus proveniente dalla Cina sono molto simili a quelli della SARS, la Sindrome Acuta Respiratoria Grave. I due virus infatti avrebbero in comune circa l’80% del patrimonio genetico. Generalmente la malattia si manifesta con sintomi quali: febbre elevata, tosse, malessere generale e difficoltà respiratorie, che sfociano generalmente in una polmonite, ossia in un’infezione a carico dei polmoni.

Attualmente non vi è una cura e il trattamento avviene solo per la cura dei singoli sintomi.

Secondo gli esperti, l’elaborazione di un eventuale vaccino richiederà molto tempo. Le persone più fragili, che non riescono a contrastare in modo autonomo il virus, possono andare incontro a situazioni critiche, in cui si rivela necessaria la terapia intensiva.

Virus Cina: come si trasmette

Anche se la trasmissione del virus cinese può avvenire da uomo a uomo, l’OMS (l’Ordine Mondiale della Sanità) non ha, al momento, diramato restrizioni. La trasmissione del coronavirus sembra avvenire solo tramite contatto diretto e risulta invece essere più rara tramite le vie aree (come avviene per l’influenza).

Quali sono i rischi

Attualmente tutte le organizzazioni sanitarie sono impegnate per evitare che il virus esca dai confini della Cina e provochi il decesso di soggetti in altri continenti. I casi registrati fuori dal Paese del Dragone restano ancora in un numero limitato.

Giovanni Rezza, responsabile delle malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità afferma: “Dobbiamo evitare che il coronavirus arrivi da noi” e si diffonda in altri Paesi con il rischio di generare una vera e propria epidemia.

Come proteggersi

Il modo migliore per prevenire il contagio di questo virus è attuando comportamenti di buonsenso, come lavarsi spesso le mani e cercare di evitare le zone troppo affollate, in modo da cercare di evitare di esporsi in modo diretto al virus. Al momento è sconsigliato effettuare viaggi in tutte quelle regioni dove si sono registrati casi di infezione da coronavirus. Come dichiara anche Rezza, “è una norma di buonsenso che va combinata con un rafforzamento dei controlli sulle persone in arrivo da quelle zone”.