Coronavirus, dagli Usa nuovo farmaco in arrivo entro la fine di giugno

A partire dalla fine di giugno un nuovo farmaco basato su un anticorpo monoclonale potrebbe essere utilizzato per curare e prevenire il coronavirus nei pazienti. Sul medicinale, noto come LY-CoV555 e sperimentato negli Stati Uniti, si mostra positivo anche Mark J. Mulligan, direttore della divisione di malattie infettive e immunologia e del Vaccine Center presso la NYU Langone Health: “Qualora LY-CoV555 si rivelasse parte della soluzione a breve termine per Covid-19, vogliamo essere pronti metterla a disposizione dei pazienti il più rapidamente possibile, già entro la fine dell’anno”.