L'Oms chiarisce la sua posizione in merito alla presunta rarità di asintomatici contagiosi: alla base c'è stato un fraintendimento.

Il responsabile tecnico del team anti coronavirus dell’Oms, la dottoressa Maria Van Kerkhove, torna sui suoi passi e chiarisce le affermazioni fatte sugli asintomatici: durante un briefing dell’Agenzia dell’Onu aveva infatti dichiarato che è molto raro che costoro siano contagiosi e che quindi la trasmissione dell’infezione da parte di un soggetto senza sintomi è meno usuale.

Oms sugli asintomatici non contagiosi

Parole che avevano dato avvio a polemiche e da cui diversi virologi italiani, tra cui Andrea Crisanti, avevano preso le distanze. A tal proposito la Van Kerkhove ha fatto una diretta su Facebook spiegando di aver espresso una considerazione personale e non una posizione dell’Oms e di essere stata fraintesa. “Ho usato la parola ‘molto rara’ e c’è stato un fraintendimento perché è sembrato che dicessi che la trasmissione asintomatica è globalmente molto rara.

Mentre mi riferivo a un set di dati limitati“, ha spiegato.

Ha quindi continuato affermando che è necessario fare una distinzione tra ciò che si sa, ciò che non si sa e ciò che si sta cercando di capire in merito alla trasmissione. Ciò che è noto è che gli infetti sviluppano sintomi ma in una parte di loro questo non avviene.

E che la maggioranza delle infezioni avviene da qualcuno che ha sintomi ad altre persone attraverso le goccioline di saliva infette.

C’è però una proporzione di persone che non sviluppa sintomi, una percentuale che potrebbe essere compresa tra il 6% e il 41% dei malati. Si sa poi che alcuni asintomatici possono trasmettere il virus mentre ciò che va chiarito è quanti sono questi soggetti senza sintomi e quanti trasmettono l’infezione.

“Ciò che ho detto ieri in conferenza stampa si riferiva a piccoli studi pubblicati“, ha concluso.