Un bimbo di soli 8 anni con un brutto tumore al cervello viene salvato a Vicenza, a seguito di una delicata operazione.

Un bimbo di Bassano, di soli 8 anni, con un grave tumore al cervello, è stato salvato dai chirurghi a Vicenza. Prima però il piccolo ha subìto ben 3 operazioni a Treviso, tutte purtroppo senza esito positivo. Trasferito presso un ospedale di Padova, alcuni specialisti oncoematologi lo hanno fatto spostare a San Bortolo.

Bimbo con tumore al cervello salvato

Il piccolo presentava un tumore a forma di stella chiamato astrocitoma pilocitico, fisso nel punto più profondo del suo cervello presso il terzo ventricolo, appena sopra il mesencefalo e vicinissimo ai centri vitali essenziali che comandano coscienza, visione, motilità degli arti.

LEGGI ANCHE: I chirurghi salvano una bimba nata con il cuore fuori dal corpo

La massa nella testa del bimbo di 8 anni continuava a crescere e ad allargarsi, qualche giorno ancora e sarebbe sopraggiunto il coma per lui, con il rischio di morire. È stato il primario di chirurgia dell’ospedale San Bortolo, Lorenzo Volpin, a salvarlo grazie ad un nuovo intervento.

Nove ore in sala operatoria

Il piccolo è rimasto sotto i ferri, in sala operatoria, per ben 9 ore ma alla fine ce l’ha fatta. Si è svegliato in buono stato di salute, persino vitale nonostante l’importante intervento subìto.

“I genitori si sono fidati del mio progetto. Era una procedura davvero molto difficile”, spiega Volpin, “Il tumore come mostra la risonanza è stato estirpato in modo radicale. Ora verrà controllato periodicamente, ma le probabilità di una guarigione definitiva sono alte”.

Da questo momento fino alle dimissioni dall’ospedale, il bimbo dovrà solo riposarsi e recuperare appieno le forze.