Allenamento a Circuito per perdere peso

L'allenamento a circuito comprende una serie di esercizi fisici, mirati per la perdita di peso e la perfetta forma fisica, intensi. Scopriamo come funziona.

L’allenamento a circuito è una forma di allenamento intensivo, adatta a chi ha poco tempo a disposizione, spazi non sufficientemente ampi e voglia di allenarsi in gruppo. Stimolante ed impegnativo, scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, in cosa consiste l’allenamento a circuito e quali sono i benefici che garantisce.

Allenamento a circuito

L’allenamento a circuito è una forma di allenamento intensivo, realizzato su una combinazione di sei o più esercizi specifici e mirati, eseguiti all’interno di periodi di riposo prestabiliti, seppur brevi tra di loro, per un determinato numero di ripetizioni, oppure, all’interno di un arco temporale circoscritto. Il circuito fa riferimento alla serie di esercizi che vengono così completati. All’interno della stessa sessione di allenamento possono essere eseguiti anche più circuiti.

Alla base dell’allenamento a circuito vi è una tecnica specifica, grazie alla quale completare il circuito in modo efficace ed intensivo, mantenendo alta la performance, ad intervallo di tempi di riposo brevi e circoscritti, per la migliore forma fisica.

Quelli che seguono sono solo alcuni degli allenamenti a circuito scelti a titolo di esempio, che possono essere seguiti all’interno di un circuito di 30 secondi, alternati a pause di 30 secondi tra un esercizio e l’altro.

Affondi in salto

Squat Jump

Skydiver (la posizione del paracadutista)

Flessioni

V-Sit (per allenare gli addominali)

Jumping Lunge (o affondi saltati)

High Knees (ginocchia alte, per dei glutei alti e sodi)

Plancia

Plancia laterale con rotazioni

Side Skater (per allenare i legamenti)

Allenamento a circuito: benefici

L’allenamento a circuito non è un allenamento per principianti, i quali, cimentandosi, a prima volta, in questo tipo di allenamento potrebbero esserne sopraffatti. Al contrario, chi ha una preparazione fisica intermedia o di alto livello, che ha già sviluppato una resistenza ottimale ed esegue allenamenti intensivi regolarmente può dedicarsi, senza alcun problema, all’allenamento a circuito, raggiungendo una serie di benefici non indifferenti.

Chi si allena regolarmente, ma ad un livello basso, tuttavia, non deve sentirsi escluso dall’allenamento a circuito, poiché con una preparazione buona, grazie alla quale avvicinarsi ad un livello intenso gradualmente e in un arco temporale molto lungo, raggiunge risultati talmente soddisfacenti da poter iniziare a dedicarsi all’allenamento a circuito e beneficiare dei vantaggi che questo comporta. Ogni individuo, tuttavia, si allenerà secondo i suoi tempi e le sue esigenze, poiché l’allenamento a circuito, anche a livelli più elevati, non può mai essere universale.

Considerate l’allenamento a circuito nel caso siete alla ricerca dei seguenti e specifici benefici:

resistenza fisica , migliore allenamento aerobico , necessità di bruciare calorie . Tenendo bene a mente le informazioni contenute nei paragrafi precedenti, a proposito dell’allenamento a circuito, è facile intuire come ognuno degli esercizi, che pure garantiscono il raggiungimento di questi tre obiettivi, se presi singolarmente, non garantiscono lo stesso e più elevato risultato dell’allenamento a circuito;

, migliore , necessità di . Tenendo bene a mente le informazioni contenute nei paragrafi precedenti, a proposito dell’allenamento a circuito, è facile intuire come ognuno degli esercizi, che pure garantiscono il raggiungimento di questi tre obiettivi, se presi singolarmente, non garantiscono lo stesso e più elevato risultato dell’allenamento a circuito; migliore capacità di coordinamento, anche in virtù della possibilità di poter adattare l’allenamento a circuito sulla base dei tempi e delle necessità del singolo individuo. Lo stesso discorso vale anche per il principiante che, con la giusta preparazione, può eseguire un allenamento meno inteso e più breve rispetto alla forma di allenamento che svolge lo sportivo di livello superiore.

L’allenamento a circuito è una forma di allenamento intensivo, di conseguenza, che si avvicina a questa forma di allenamento deve farlo gradualmente e valutando come si sente, esercizio dopo esercizio. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di alternare l’allenamento fisico con una corretta alimentazione.



