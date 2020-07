L'Oms tranquillizza i cittadini sul virus potenzialmente pandemico scoperto in Cina: la comunità scientifica lo tiene controllato da 9 anni.

Ha allarmato non poco lo studio pubblicato sulla rivista americana Pnas relativo all’esistenza di un altro virus potenzialmente pandemico in Cina: l’Oms è però intervenuto rassicurando i cittadini che si tratta di un ceppo dell’influenza suina controllato da nove anni.

Oms sul virus pandemico in Cina

A tranquillizzare gli animi è stato Mike Ryan, capo del programma per le emergenze sanitarie dell’Organizzazione, che ha precisato come il virus con potenziale pandemico non è nuovo bensì sotto sorveglianza dal 2011. La pubblicazione che ne parla, ha spiegato, è molto recente in quanto frutto delle osservazioni e dei dati raccolti dalla rete di sorveglianza globale nel corso dei nove anni.

A preoccupare era stato il fatto che il virus fosse geneticamente discendente dal ceppo H1N1.

Lo stesso cioè che nel 2009 causò una pandemia, e che mostrasse un’alta adattabilità per infettare l’uomo. I ricercatori avevano infatti rilevato come il 10,4% dei lavoratori e delle persone a contatto con i maiali era stata contagiata, secondo quanto risultato dagli esami del sangue che hanno testato la presenza di anticorpi contro il virus. L’Oms ha però rassicurato che non c’è allarme né per i maiali né per gli umani e che non ci sono prove che l’infezione possa essere trasmessa da uomo a uomo.





Nel corso della medesima conferenza intervenuto anche il direttore generale dell’Oms. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha citato Spagna e Italia complimentandosi con loro per aver riportato sotto controllo l’epidemia “con una combinazione di leadership, umiltà, partecipazione attiva di tutti i membri della società e mettendo in atto un approccio organico“.