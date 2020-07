Secondo uno studio durante l'emergenza Coronavirus, la maggior parte della popolazione non sa come indossare la mascherina in modo corretto.

In tempi di Coronavirus, molte persone non sanno come indossare la mascherina correttamente, altrettanti nemmeno lo fanno. Questo Dpi è ancora fondamentale come misura anti contagio, oltre che essere obbligatorio in alcuni luoghi pubblici, come sui mezzi di trasporto.



Pochi a indossare la mascherina

Secondo una ricerca brasiliana, mano della metà della popolazione indossa la mascherina in modo corretto ma basta guardarsi in giro, ovunque, per comprendere che si tratta di una realtà anche in Italia. In base ai risultati dello studio, il 45,1% degli intervistati la indossavano correttamente coprendo naso e bocca, mentre il 39,4% in modo errato. Il 15,5% non la indossava nemmeno.

Tra gli errori comuni c’è quello ricorrente del lasciare scoperto naso e bocca o uno dei due, oppure quello di toccarla prima di indossarla.

Anche l’utilizzo di mascherine poco aderenti riduce l’efficacia di queste. Per fare sì che questo dispositivo svolga la sua funzione, è necessario lavare con cura le mani prima di maneggiarlo e indossarlo, toccando poi solo gli elastici laterali e coprendo accuratamente naso e bocca.

Un Dpi contro il Coronavirus

Attenzione anche quando la si toglie, maneggiando solo gli elastici laterali e mai il tessuto coprente. Una volta gettata la mascherina nell’indifferenziata, è fondamentale lavarsi nuovamente le mani. In mancanza di distanziamento sociale e nei luoghi al chiuso, indossare questo Dpi è necessario per evitare di diffondere goccioline di saliva o altro liquido potenzialmente contagiose.

Secondo uno studio dell’Università di Hong Kong, solo per citare uno dei tanti noti, indossare correttamente la mascherina aiuta a ridurre la diffusione del Coronavirus oltre il 50%.

“Gran parte della diffusione del virus, sembra avvenire attraverso la trasmissione aerea di aerosol prodotti da individui asintomatici mentre si respira e si parla”, recita un articolo pubblicato sulla rivista Science.