Mascherine come usarle al meglio: 15 trucchi e consigli

Mascherine come usarle? 15 consigli pratici per per affrontare la convivenza nel modo corretto.

Se un po’ tutti speravamo che il must have dell’estate potesse essere qualche innovativo costume da bagno, sembra che dovremo abituarci all’idea che l’oggetto della della stagione 2020 sarà la mascherina. Elevato a dispositivo di protezione principale nel periodo di convivenza con il coronavirus, la mascherina è ormai diventato qualcosa che fa parte di noi ma, malgrado sia molto diffusa, sono molti ancora gli errori che vengono commessi nel suo utilizzo.

Ecco dunque 15 consigli e trucchi per usare il dispositivo nel migliore dei modi.



Mascherina come usarla: 15 consigli

Iniziamo col dire che (1) la mascherina non protegge completamente dal virus in quanto l’ agente patogeno potrebbe comunque entrare nel tuo corpo, ad esempio attraverso gli occhi se tocchi il viso senza lavarti le mani.

Bene dunque ricordare sempre anche le altre forme di prevenzione come il distanziamento sociale e l’igenizzazione delle mani. (2) La visiera non sostituisce la mascherina, al massimo la integra. Questo avviene perchè sebbene la visiera aiuti a coprire gli occhi e le orecchie, gli schermi facciali non offrono protezione respiratoria. (3) Le mascherine cosiddette chirurgiche non proteggono noi, ma gli altri in quanto evitano la diffusione di goccioline di saliva.

Se tutti la indossano va bene, ma se ci sono molti trasgressori, specie in un posto chiuso, la chirurgica perde la sua efficacia. (4) Le mascherine con le valvole non impediscono la diffusione del virus, in quanto la maschera filtra le particelle dall’esterno, evitando il contagio della persona che la indossa, ma non protegge il resto delle persone, poiché l’aria che esce dalla valvola non viene filtrata. (5) Anche i bambini devono indossare la mascherina, secondo le raccomandazione della BOE, “il fissaggio per mascherine igieniche per bambini deve poter essere fissato senza generare nodi, estremità libere o elementi tridimensionali”.

Il documento raccomanda inoltre di utilizzare questi prodotti sotto la supervisione di un adulto. Non è raccomandato l’uso di maschere nei bambini di età inferiore ai 3 anni, poiché esiste il rischio di soffocamento. (6) Adattare correttamente la mascherina al volto. Sarà efficace solo se l’aria può entrare solo attraverso il filtro. (7) Una maschera fatta in casa sarà meno efficace. Nonostante ciò, sarà sempre meglio che restare a viso scoperto.

Secondo i risultati forniti all’American Chemical Society (ACS), una combinazione di cotone con seta naturale o chiffon può filtrare efficacemente queste particelle. Altri materiali consigliati sono sacchetti per aspirapolvere, che hanno l’86% di efficacia contro le particelle di virus, stracci da cucina, con un’efficienza del 73%, tessuti in misto cotone, con un’efficienza del 70%, federe antimicrobiche, efficaci al 68%. Al contrario, tessuti come lino, seta o sciarpe sono meno efficaci e non dovrebbero essere usati.

(8) Non riusare sempre la stessa mascherina. Ogni mascherina siano esse riutilizzabili o usa e getta hanno un tempo massimo di utilizzo. Il consiglio è non usarle per più di 4 ore per motivi igienici e rimuoverla ogni volta che è si inumidisce. (9) La corretta disinfezione della mascherina è cruciale perché rimanga efficace. Ci sono diversi modi per pulire le maschere riutilizzabili partendo dalla lavatrice usando un ciclo normale, detersivo normale e acqua a una temperatura compresa tra 60º e 90º. Ancora immergere le maschere in una diluizione di candeggina 1:50 con acqua calda per 30 minuti, quindi lavarle con acqua e sapone, assicurandosi di rimuovere l’eventuale candeggina residua prima di lasciarla asciugare.Utilizzare i prodotti virucidi autorizzati dal Ministero della Salute. (10) Le mascherine non si buttano nella carta. Quando le mascherine monouso devono essere smaltite, devono essere collocate nel contenitore dei rifiuti, mai nella carta. Si raccomanda che siano chiuse in un sacchetto. (11) Come capire se una mascherina è buona? Ci sono diversi test per verificare l’efficacia di un dispositivo, ne segnaliamo due: versare un po’ d’acqua sulla maschera e tenerla in aria, se è originale, non ci saranno perdite; indossarla e soffiare su un accendino che si trova a diversi centimetri di distanza, nel caso in cui si riesce a spegnerlo non sarà una maschera originale. (12) Indossare bene la mascherina. Non sotto al mento, non in fronte, non con il naso o la bocca di fuori. In questi casi infatti il dispositivo perde qualsiasi valenza, è come se non lo si indossasse. (13) Come rimuovere la maschera in sicurezza? Lavarsi prima le mani, rimuoverla prendendola dagli elastici e gettala in un sacchetto chiuso. Non toccarne mai il lato esterno. Quindi lavarsi di nuovo bene le mani con acqua e sapone. (14) Come prevenire l’appannamento degli occhiali quando si indossa una mascherina? Ecco alcuni metodi: lava le lenti degli occhiali con acqua e sapone e asciugale all’aperto prima di indossare la maschera, così si genera uno strato di protezione contro umidità. Oppure piega un fazzoletto rettangolare e mettilo all’interno della maschera, sul ponte del naso. Questo assorbirà il respiro e la maschera non si appannerà. È efficace con qualsiasi tipo di maschera. In ultimo piega verso l’interno un quarto della parte superiore della maschera prima di indossarla, così si adatterà meglio e ti renderà più difficile che passi il fiato. Sebbene con questo metodo se si sbaglia, si può perdere la protezione. (15) Trucchi per evitare che gli elastici della maschera stringano troppo. In questo molti creatori di contenuti sul web si sono scatenati, mostrando una lunga serie di opzioni. A voi la scelta.