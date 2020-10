È iniziata la quinta edizione del Digital Health Summit 2020: la quattro giorni prevede 12 incontri svolti in stanze virtuali.

Ha preso il via la quinta edizione del Digital Health Summit 2020, per la prima volta svolto totalmente in modo digitale a causa dell’emergenza coronavirus. L’evento, organizzato da NetConsulting, Cube, GGallery Group e AISIS (Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità), prevede un ciclo di interventi dal 6 al 9 ottobre 2020.

Digital Health Summit 2020

Come sottolineato da Aberto Ronchi, presidente di AISIS, il maggiore punto di forza dell’edizione 2020 consiste nell’aver trasformato l’evento da fisico in virtuale cercando comunque di conservarne il valore per tutte le parti coinvolte. Un valore che coincide anche con una maggior flessibilità per chi vi assiste, che può liberamente scegliere quali sessioni vedere in diretta e quali in un secondo momento. Tutto l’evento è infatti registrato e fruibile anche in seguito.

I partecipanti possono inoltre far sentire la propria voce grazie alla presenza di una chat moderata e dei vari momenti di Q& A.

Per quanto riguarda i temi trattati, è inevitabile che abbiano subito l’influenza dell’emergenza sanitaria in atto. Si spazia dunque dalla possibilità fornita dal digitale di garantire il distanziamento e nello stesso tempo il mantenimento dei rapporti ai modelli di sanità territoriale. La quattro giorni virtuale prevede l’alternarsi di testimonianze nazionali ed internazionali, casi concreti e proposte provenienti dagli operatori sanitari nonché dai player di soluzioni e tecnologie avanzate.

Il programma completo

Il Digital Health Summit si articola su 12 incontri tenuti in altrettante stanze virtuali. Questa la lista completa comprendente tutti gli interventi:

6 OTTOBRE 2020

Dalle 16 alle 17

STANZA 1 – VALORIZZARE LA FILIERA DEL LIFE SCIENCE E I MODELLI DI PROCUREMENT

Dalle 17.20 alle 18.15

STANZA 2 – LA SANITÀ TERRITORIALE: QUALI MODELLI

Dalle 18.15 -alle 19.30

STANZA 3 – WORKSHOP A INVITI. Si tratta di un workshop che ha l’obiettivo di riunire virtualmente gli stakeholders della Sanità a tutti i livelli, dal territorio al livello centrale.

Lo scopo è di condividere alcune proposte utili per realizzare un piano di sviluppo per la sanità del futuro che sia la base per l’accesso ai finanziamenti europei.

7 OTTOBRE 2020

Dalle 12.00 alle 13.30

STANZA 4 – IL RIASSETTO DEL MODELLO SANITARIO: IL RUOLO DEI DATI, DATA PRIVACY, AI

Dalle 16.30 alle 17.15

STANZA 5 – IL DIGITAL TWIN IN SANITA’ PER ABILITARE NUOVI MODELLI SOSTENIBILI

Dalle 18.00 alle 19.00

STANZA AISIS – ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

8 OTTOBRE 2020

Dalle 12.00 alle 13.10

STANZA 6 – LA RESILIENZA DEL SISTEMA SANITARIO: DIGITALIZZAZIONE E AUTOMAZIONE DEI PROCESSI

Dalle 13.15 alle 14.10

STANZA 7 – SISTEMI INFORMATIVI DATA DRIVEN

Dalle 16.00 alle 17.50

STANZA 8 – ABILITARE IL NUOVO MODELLO SANITARIO CON LA TELEMEDICINA

Dalle 18.00 alle 18.30

STANZA BRANDED – Healthy Reply

9 OTTOBRE 2020

Dalle 12.30 alle 13.30

STANZA 9 – ABILITARE IL NUOVO MODELLO SANITARIO CON APP E MOBILE

Dalle 13.30 alle 14.00

STANZA BRANDED – Caretek Consoft

Dalle 16.30 alle 17.15

STANZA 10 – T.H.E. ALLIANCE: IL DIGITALE AL SERVIZIO DEL MONDO!

Dalle 17.30 alle 18.30

STANZA WINE – ASSEGNAZIONE PREMIO WinE E CHIUSURA LAVORI