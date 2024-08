Un uomo, di nazionalità francese, è stato salvato dall’annegamento da due giovani bagnini sulla spiaggia di Campofilone, nel Fermano. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi.

La dinamica del salvataggio

L’evento si è verificato intorno alle 13:45, quando l’uomo, dopo essersi allontanato dalla riva durante un bagno, ha iniziato a trovarsi in serie difficoltà. Le grida disperate della moglie hanno attirato l’attenzione dei due bagnini in servizio presso una struttura ricettiva della zona.

L’intervento dei bagnini

Riccardo Brancadori, uno dei due soccorritori, ha raccontato l’accaduto: “Abbiamo sentito le grida di quella donna e così, dopo aver capito cosa stava succedendo, ci siamo subito tuffati. Abbiamo raggiunto il bagnante in difficoltà e lo abbiamo tratto in salvo.” Brancadori, ventunenne di Ripatransone e plurimedagliato a livello nazionale, fa parte del Delphinia Team Piceno ed è noto per le sue abilità nel nuoto.

L’arrivo dei soccorsi

Sulla spiaggia erano presenti anche i tre figli della coppia, visibilmente scossi dall’accaduto. Una volta riportato a riva, l’uomo è stato immediatamente preso in cura dai sanitari della Croce Verde Valdaso, che erano stati allertati e sono intervenuti tempestivamente. L’uomo è stato poi accompagnato all’ospedale per ulteriori accertamenti.