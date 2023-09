Salvatore Apice, un giovane ragazzo di Scampia, nella periferia di Napoli, è morto dopo una lunga malattia. Il quartiere si stringe in lutto, con messaggi di cordoglio e striscioni affissi lungo le strade.

Napoli, morto Salvatore Apice

La morte di Salvatore Apice, conosciuto nel quartiere di Napoli come Totò, ha scosso tutta Scampia. Il ragazzo stava combattendo da tempo contro una grave malattia. Gli amici e la famiglia hanno voluto rendergli omaggio affiggendo diversi striscioni lungo i muri della zona. Sono state anche tantissime le dediche pubblicate sui social.

Il ricordo del ragazzo sui muri di Scampia

Le strade di Scampia ricordano Salvatore Apice fra lacrime e amarezza per un ragazzo strappato alla vita troppo presto: «Buon viaggio campione la tua vita mancherà a tutti. Splendi anche in paradiso non doveva andar così». E ancora: «La vita è proprio ingiusta, non so cosa dire, a te non doveva andare cosi; un ragazzo pieno di sentimenti educato e bello come il sole veramente non so cosa dire mi hai spiazzata, dai tanta forza alla tua famiglia, buon viaggio Totò non ti dimenticherò mai, condoglianze alla famiglia».

Cordoglio sui social

Tanti i messaggi di affetto che sono stati pubblicati anche sui social network, come a voler accompagnare Salvatore, Totò, nel suo ultimo viaggio. «Resteremo sempre uniti sei stato un Leone non si accetterà mai la tua assenza ne ora né mai, sei stato un grande cognato e farai sempre parte di noi». Oppure: «Per me rimarrai sempre cosi. Sarai sempre nel mio cuore ti ho aspettato fino all’ultimo non doveva andare così, non è giusto. Riposa in pace amico mio, vivrai per sempre in me, si semp a vita mij». Ed infine: «Hai smesso di soffrire. Non doveva andare così, avevi tutta la vita Avanti a te. Voglio Ricordarti così felice e spensierato. Buon Viaggio Totò, anima buona».