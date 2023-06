Salvo Sottile dopo l'addio a I Fatti Vostri: ecco dove lo vedremo

Come sappiamo da qualche giorno, Salvo Sottile è fuori da I Fatti Vostri. Al suo posto ci sarà Tiberio Timperi, ma per il conduttore non sembra sia un male. Per lui, infatti, c’è in serbo un format più in linea con la sua professione di giornalista.

Salvo Sottile dopo l’addio a I Fatti Vostri

Stando a quanto sostiene TvBlog, l’addio di Salvo Sottile a I Fatti Vostri potrebbe essere più che positivo. Mentre il programma di Rai2 vedrà arrivare Tiberio Timperi, lui si butterà in una nuova avventura televisiva. Sembra che i vertici di Viale Mazzini abbiano pensato di affidargli una trasmissione in prima serata su Rai3.

Dove vedremo Salvo Sottile dopo I Fatti Vostri?

Dopo l’addio a I Fatti Vostri, Salvo Sottile dovrebbe tornare al suo primo amore, ovvero il giornalismo. Il format che condurrà su Rai3 dovrebbe essere un talkshow, caratterizzato da inchieste e commenti degli ospiti in studio. Secondo le prime indiscrezioni, il programma dovrebbe essere in diretta.

Salvo Sottile torna su Rai3

Per il momento, Salvo Sottile non ha commentato il suo ritorno su Rai3. Molto probabilmente, l’annuncio ufficiale arriverà nel corso della presentazione dei palinsesti da parte di Viale Mazzini, in programma nel mese di luglio. E’ curioso, però, notare il fatto che il conduttore tornerà sul terzo canale di Stato, lo stesso dove qualche anno fa era stato messo alla porta.