Da Unomattina in Famiglia a I Fatti Vostri, Tiberio Timperi lascia il format dopo 26 anni di conduzione: l’annuncio in diretta.

A distanza di 26 anni, Tiberio Timperi lascia Unomattina in Famiglia per prendere il posto di Salvo Sottile a I Fatti Vostri. Il conduttore ha annunciato la decisione durante la diretta andata in onda domenica 18 giugno.

Tiberio Timperi lascia Unomattina in Famiglia per I Fatti Vostri

Tiberio Timperi ha salutato il pubblico di Unomattina in Famiglia. In occasione dell’ultima puntata del format andata in onda per la stazione 2022/2023, il conduttore ha detto addio al programma. A partire dalla prossima stagione televisiva, infatti, sarà al timone de I Fatti Vostri, sempre per la regia di Michele Guardì.

“Siamo al termine di questa stagione fortunata in termini di ascolti. Termina questa edizione che per me è l’ultima dopo 26 anni, una sorta di seconda casa. Io vi ringrazio di averci sempre accolti, ringrazio gli amici di questa squadra che ritroverò nella prossima avventura, sempre in questo studio dei Fatti Vostri con Michele Guardì. Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di essere qui e andare anche a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai e cercheremo di suonare la musica giusta”, ha detto al termine della puntata di domenica 18 giugno, in presenza delle colleghe Monica Setta e Ingrid Mucitelli.

Timperi, quindi, prenderà il posto di Salvo Sottile, impegnato in un nuovo progetto giornalistico in Rai. A Unomattina in Famiglia, invece, arriverà Beppe Convertini che affiancherà le due conduttrici già confermate.

Il chiarimento con Ippoliti dopo la lite

Prima dell’addio al programma, a distanza di una settimana dalla lite che ha sconvolto i telespettatori spingendo anche il Codacons a intervenire, Timperi e Gianni Ippoliti si sono ripresentati in studio tranquilli e sorridenti.

“Ben ritrovati, eccoci con la nuova rassegna stampa”, ha esordito Ippoliti. “Abbiamo un 73% di notizie false. Questa settimana è stato toccato il record mondiale di notizie false”.

Le parole del giornalista sono state commentate con un “allora” di incoraggiamento da Timperi. “Che c’è?”, ha risposto Ippoliti con tono scherzoso.

“No, eh! Non c’è niente, va bene tutto”, ha risposto con leggerezza il conduttore che, in questo modo, ha portato a termine la gag, accompagnata dalla musica con cui la regia, la scorsa settimana, ha accompagnato la brusca uscita di scena di Ippoliti dallo studio.