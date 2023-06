Momenti di grande, grandissima tensione quest’oggi negli studi Rai di Unomattina, dove è andato in scena uno scontro davvero molto acceso (e del tutto inaspettato) fra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi.

Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi litigano ad Unomattina: cos’è successo?

Come ogni mattino, Gianni Ippoliti era presente in trasmissione per commentare con la sua rassegna stampa tutti i fatti salienti delle scorse ore, dalla fine del matrimonio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis alle ultime assurde teorie sul principe Harry.

Ad un certo punto, Ippoliti si è girato verso Timperi, dicendogli “Tiberio, bedevo che sbuffavi”, ricevendo per tutta risposta “Parliamone dopo” da parte del collega. A questo punto Ippoliti ha rincarato la dose, aggiungendo: “No, parliamone ora ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa mi volevi dire”. Visto che Timperi si è rifiutato di spiegare perché fosse infastidito, Ippoliti ha preso le sue cose se n’è andato, furibondo, aggiungendo: “E allora finisce qua la rassegna stampa, grazie e arrivederci”.

e dopo Fedez e Arisa ora è il turno di Timperi … #dilloallamammadilloallavvocato pic.twitter.com/XXQWcf51z3 — Angelo Maggioni (@AngeloMaggioni3) June 11, 2023

Tiberio Timperi e le tensioni con Monica Setta

Questa non è la prima volta che Timperi dà in escandescenze in studio. Molti telespettatori ricorderanno di certo i recenti scontri con la collega Monica Setta, con la quale com’è noto non scorre certo buon sangue.

In tempi non sospetti, ad ogni modo, Timperi aveva ammesso in un’intervista concessa a Generazione Z alla stessa Setta che con la collega erano “partiti con il piede sbagliato” ma che erano comunque riusciti in un secondo momento a “prendere le misure”.