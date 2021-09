Saman Abbas, Cartabia firma le due domande di estradizione per i genitori

Arrestato lo zio di Saman Abbas, la ministra Cartabia ha firmato le domande di estradizione per i genitori della giovane.

La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha firmato e trasmesso al Pakistan le due domande di estradizione per i genitori di Saman Abbas, indagati per l’omicidio della figlia e ricercati dall’Interpol a livello internazionale. La notizia giunge il giorno dopo l’arresto dello zio della giovane, arrestato in Francia con la collaborazione dei Carabinieri di Reggio Emilia e ritenuto l’esecutore materiale del delitto.