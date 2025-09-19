Dopo aver affrontato una delle sfide più dure della sua vita, Samantha De Grenet ha dimostrato che è possibile ritrovare forza, energia e forma fisica anche dopo un tumore. Ecco come ha fatto.

Samantha De Grenet: un 2025 segnato dai lutti e dalla malattia della mamma

Il 2025 si è rivelato un anno difficile per Samantha De Grenet e la sua famiglia.

In un’intervista rilasciata a Gente, la showgirl ha raccontato come, nel giro di appena quindici giorni, siano venuti a mancare il suocero e lo zio di suo marito. A questa dolorosa esperienza si è aggiunta la malattia della madre: l’alzheimer.

“Ti annulla i ricordi e, a tratti, fa ritornare bambina, ed è commovente l’amore con il quale mio padre si sta prendendo cura di lei”.

Samantha ha descritto con emozione l’amore e la dedizione del padre nel prendersi cura di lei, sottolineando quanto il sostegno familiare sia stato fondamentale nei momenti più difficili. Nonostante le difficoltà, il 2025 porta anche un motivo di gioia: lei e il marito Luca Barbato celebrano vent’anni di matrimonio, un traguardo importante condiviso con il loro figlio e i nuovi membri a quattro zampe della famiglia, i cagnolini Nano e Nana.

Samantha De Grenet in forma dopo il tumore, ecco come ha fatto

Oltre alle sfide personali, Samantha ha affrontato un percorso di trasformazione fisica. Dopo aver combattuto il tumore al seno nel 2018 e aver subito i cambiamenti dovuti alla menopausa forzata e all’età, la showgirl ha notato un aumento di peso che l’ha portata a non riconoscersi più allo specchio.

Nei mesi recenti, grazie a un’alimentazione equilibrata basata su proteine e verdure e alla riduzione dei piccoli eccessi, è riuscita a perdere sei chili, tornando in forma. L’obiettivo successivo sarà tonificare il corpo, mentre il supporto del marito è rimasto costante: