Samarate, donna trovata morta in casa con i due figli

Oggi, 4 maggio, intorno alle 8 del mattino, in un’abitazione di Samarate sono stati trovati i corpi di una donna e dei suoi due figli. L’ipotesi è quella di una tragedia in ambito familiare.

Una terribile tragedia si è consumata questa mattina, mercoledì 4 maggio, a Samarate, in provincia di Varese. Un ritrovamento che ha lasciato tutti senza parole, avvenuto intorno alle otto di questa mattina. In un’abitazione sono stati rinvenuti i corpi senza vita di una donna e dei suoi due figli. Al momento non si conoscono ancora i dettagli di quello che può essere accaduto prima della loro morte.

Ipotesi tragedia in ambito familiare

La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire e le indagini sono in corso. L’ipotesi è quella di una tragedia in ambito familiare. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa della donna. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri del Comando Provinciale di Varese. Sull’accaduto è ancora tutto da chiarire, ma tra le prime ipotesi c’è anche quella che possano esserci dei feriti. Su Facebook sono stati diffusi i primi video che riprendono i soccorsi.