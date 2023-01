Samuele morto sulla A14: aveva appena firmato l’indeterminato

Samuele Cotichini è morto a soli 45 anni in un incidente avvenuto lungo l’autostrada A14, nella galleria Castello di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno.

Aveva appena firmato l’indeterminato.

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia. Samuele Cotichini è morto in un incidente all’interno della galleria Castello di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, sulla A14. Il 45enne lavorava per un’azienda ascolana che svolge lavori di manutenzione meccanica per le imprese. Poche ore prima dell’incidente aveva firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Era così contento per il traguardo raggiunto da volerlo condividere con alcuni amici. Per questo aveva deciso di festeggiare al quartiere di Borgo Solestà. Aveva trascorso qualche ora con loro per poi ritornare a casa, ma purtroppo è avvenuta la terribile tragedia.

Il cordoglio

Gli amici, così come la sorella e il cognato, con cui viveva, sono disperati per quanto accaduto. Qualcuno degli amici ipotizza che avesse deciso di tornare a Porto San Giorgio per trascorrere il fine settimana con la famiglia.

La notizia della sua prematura scomparsa ha scioccato tutti e sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio sui social network.