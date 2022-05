Una persona è stata uccisa e 8 sono rimaste ferite a causa di una sparatoria durante una festa in California, a San Bernardino.

Nuova sparatoria negli Stati Uniti, durante una festa a San Bernardino, in California. Il bilancio è di un morto e di 8 feriti. Per il momento nessuna persona è stata arrestata e non si conoscono la dinamica della sparatoria e il movente, come riferito dalla polizia.

San Bernardino, sparatoria ad una festa: un morto e 8 feriti

Una persona è stata uccisa e altre otto sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta ad una festa a San Bernardino, nel sud della California. Lo ha riferito la polizia alla Abc News. Gli agenti hanno spiegato che sono stati chiamati per un intervento poco prima di mezzanotte in un grande centro commerciale, dove si stava svolgendo un mega party.

Quando sono arrivati hanno trovato una persona già morta, mentre altre otto erano state colpite da colpi di arma da fuoco. I feriti sono stati portati in ospedale per le cure, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi e nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Nessuna persona arrestata

Per il momento non si conosce l’origine di questa sparatoria, né la dinamica o il movente. Secondo quanto riportato, mentre era in corso questa grande festa, ad un certo punto le cose sono degenerate e qualcuno ha aperto il fuoco.

La polizia non ha ancora arrestato nessuno e, secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, tutto sarebbe accaduto al culmine di una rissa scoppiata improvvisamente.