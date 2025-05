Sono ore di angoscia per la famiglia di un ragazzo di 17 anni, Tommaso Pietrocarlo, scomparso nel nulla ieri, lunedì 12 maggio. L’appello della famiglia.

San Felice Circeo: Tommaso Pietrocarlo scomparso nel nulla

Secondo le prime ricostruzioni, Tommaso Pietrocarlo, 17 anni, si è allontanato da casa sua, a San Felice Circeo (provincia di Latina), ieri, 12 maggio 2025, intorno alle ore 18.30.

Da allora di lui si sono perse le tracce, la famiglia ha già presentato una denuncia ai Carabinieri.

San Felice Circeo, scomparso Tommaso Pietrocarlo : l’appello dei genitori

I genitori di Tommaso Pietrocarlo, scomparso nel nulla da San Felice Circeo, hanno fatto denuncia ai Carabinieri. Il ragazzo era vestito con una maglietta marrone a maniche corte, dei pantaloncini fantasia militare e un paio di scarpe bianche e beige ai piedi. Chiunque lo avesse visto o avesse notizie in merito può chiamare il 112. Inoltre, della scomparsa di Tommaso se ne sta occupando anche l’associazione Penelope, che prende segnalazioni al 339 6514799. Anche la Società romana AS Savio Calcio, squadra in cui milita il 17enne, ha lanciato un appello per ritrovarlo.