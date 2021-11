San Martino in Strada, bimba di 3 anni morta sotto gli occhi dei genitori: aperta un’inchiesta

Una bimba di 3 anni è morta all'improvviso sotto gli occhi dei suoi genitori: la Procura ha aperto un'inchiesta per far luce sulle cause dell'accaduto.

Tragedia a San Martino in Starda, comune in provincia di Lodi, dove una bimba di 3 anni è morta improvvisamente davanti agli occhi dei genitori. Sul caso è stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso.

Bimba di 3 anni morta a San Martino in Strada

I fatti hanno avuto luogo lunedì 8 novembre 2021. Secondo quanto ricostruito, il padre avrebbe visto la figlia accasciarsi sul pavimento senza che prima manifestasse qualche sintomo di malessere e ha provato a rianimarla seguendo le indicazioni telefoniche del 118. Purtroppo però per la piccola non c’è stato nulla da fare e i sanitari, una volta arrivati nella sua abitazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo quanto appreso la bimba non soffriva di patologie pregresse che potessero far pensare ad un malore improvviso e le sue condizioni di salute erano buone.

La Procura della Repubblica di Lodi ha dunque aperto un’inchiesta per capire cosa le sia risultato fatale e se la piccola si sarebbe potuta salvare.

Bimba di 3 anni morta a San Martino in Strada, il sindaco: “Non lasceremo sola la famiglia”

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di San Martino in Strada Andrea Torza: “Si può solo provare a immaginare il dolore della famiglia che noi come Comune e parrocchia non lasceremo sola“.

La salma della piccola è a ora disposizione dell’Autorità Giudiziaria e sarà sottoposta agli accertamenti del caso.