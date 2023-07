Mentre la bara bianca coperta dalla bandiera dell’Albania contenente la salma della piccola Leila Kurti usciva dall’abitazione di famiglia, fuori ad attenderla c’era un picchetto d’onore con i carabinieri della stazione di San Polo (Reggio-Emilia) e gli agenti della polizia locale della Val d’Enza che hanno dato l’ultimo saluto alla bimba morta a soli 6 anni per un incidente in tangenziale. Un funerale molto sentito e partecipato quello della piccola, deceduta presso l’ospedale Maggiore di Bologna dopo diversi giorni di agonia a causa dei traumi riportati in seguito al sinistro. Centinaia di persone hanno accompagnato la bara passando per la strada principale del paese in cui era stato proclamato il lutto.

Funerali Leila Kurti: il dolore dei genitori

Il corteo funebre della piccola Leila è stato accompagnato da centinaia di persone vestite di nero lungo la strada principale del paese, dove era stato dichiarato il lutto. Il padre Gentjan (41 anni) ex consigliere comunale, e la madre Manjola, devastata dal dolore, hanno aperto la triste processione sorretti dai loro cugini. Al cimitero, molti altri attendevano per dare l’ultimo saluto alla piccola Leila. Durante il funerale, sono stati presenti numerosi mazzi di fiori, corone di rose, gigli e orchidee inviati da amici dal Comune, dagli amici dei Kurti, dai parenti, dalle aziende locali, dall’Istituto comprensivo e dai compagni di classe di Leila.

Il fascicolo aperto sulla vicenda

Il procuratore aggiunto di Bologna, Luca Russo, ha aperto un fascicolo in relazione alla morte della bambina. Come indagati, sono stati identificati il padre, che era legalmente responsabile per la figlia che trasportava, e l’automobilista che si è scontrato con l’auto dei Kurti, dando inizio alla serie di tamponamenti. Lo scorso 5 luglio è stata eseguita l’autopsia sul corpicino della piccola. Inoltre, i veicoli coinvolti nello schianto del 14 giugno scorso sono stati posti sotto sequestro.