San Sebastiano Da Po piange la perdita di un giovane studente 14enne, investito questa mattina lungo la Strada Provinciale 590 mentre si recava a scuola. L’incidente, avvenuto in un tratto pericoloso, riaccende i timori dei residenti sulla sicurezza dei pedoni lungo la provinciale.

San Sebastiano Da Po, 14enne investito mentre andava a scuola

In queste ore di venerdì 16 gennaio, San Sebastiano Da Po è stata scossa da una tragedia: Mark Ricard Mariut, uno studente di soli 14 anni, non ce l’ha fatta dopo essere stato investito in località Abate lungo la Strada Provinciale 590 della Valle Cerrina. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:15, in pieno orario di punta per il trasporto scolastico, mentre il ragazzo si dirigeva a piedi verso la fermata dell’autobus che lo avrebbe portato all’istituto Europa Unita di Chivasso.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi e un complesso intervento chirurgico ai polmoni e alla milza presso l’ospedale Giovanni Bosco di Torino, le gravissime ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Chivasso, come riportato da Prima Chivasso, il giovane sarebbe stato travolto da una Mercedes Classe E guidata da un dirigente di Lauriano. L’automobilista, rimasto sotto choc, è stato assistito dalla Croce Rossa.

San Sebastiano Da Po, 14enne investito mentre andava a scuola: non ce l’ha fatta

Il tragico evento è avvenuto a pochi metri dalla casa di Mark e in un tratto di strada già noto per incidenti gravi, dove la visibilità può essere compromessa dalla nebbia mattutina. La comunità si stringe al dolore dei familiari, il padre custode in un magazzino edile, e riflette amaramente sul fatto che senza interventi concreti per la sicurezza, episodi simili potrebbero ripetersi.

Lo studente è rimasto ore in sala operatoria, ma in serata è arrivata la tragica notizia: il suo cuore ha smesso di battere.