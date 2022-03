Sanchez durissimo: “Se Salvini governasse l’Italia sarebbe la morte dell’Europa”

Il maglio di Sanchez: “Se Salvini governasse l’Italia sarebbe la morte dell’Europa e voi rappresentate soltanto l’intolleranza e la mancanza di argomenti"

Pedro Sanchez è stato durissimo contro le destre sovraniste europee e contro coloro che in tempi meno imbarazzanti avevano tra l’altro blandito Vladimir Putin: “Se Salvini governasse l’Italia sarebbe la morte dell’Europa”. E durante un dibattito d’aula parlamentare il presidente spagnolo ha usato anche il leader della Lega per zittire il leader di Vox, partito di ultradestra, Santiago Ascabal.

Salvini, l’Italia e la “morte dell’Europa”

Ecco le parole di Sanchez che hanno avuto vasta eco anche a via Bellerio in Italia: “Come sarebbe l’Europa se Salvini governasse in Italia, Le Pen in Francia e se la destra avesse qualche responsabilità nel governo in Spagna? Sarebbe la morte dell’Europa”. E ancora: “Voi rappresentate tutto ciò che è contrario all’Europa: rappresentate l’intolleranza e la mancanza di argomenti, ecco perché Putin in questi anni ha appoggiato tutti coloro con cui vi riunivate”.

“L’Europa prevarrà a voi non la farete franca”

Poi una chiosa al curaro: “Putin vorrebbe in Europa governi autoritari, ma l’Europa prevarrà e Salvini, Le Pen tu e Putin non la farete franca”. Vox è un partito di ispirazione franchista che fa parte del Parlamento spagnolo ed annovera al suo interno molti personaggi che non avevano avuto difficoltà in passato ad identificarsi con il decisionismo “ruspante” di Vladimir Putin.