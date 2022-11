Dolore in Piemonte, dove Sandra Esposito è morta a 57 anni, lutto a Ponderano.

Con la notizia che i riti funebri della donna si terranno domani, 17 novembre, all’ospedale degli Infermi. Il dato riportato dai media locali è che è lutto a Ponderano, in provincia di Biella, per la morte di Sandra Esposito, mancata tragicamente all’affetto dei suoi cari all’età di 57 anni. Secondo quanto si apprende a darne il triste annuncio la mamma, il marito gli amati figli e i parenti tutti.

La povera Sandra Esposito morta a 57 anni

In ordine al commiato di fede con cui Sandra verrà salutata si informa che il Santo Rosario sarà recitato in paese alle 17.45 di stasera, 16 novembre, presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Come da sua volontà chiaramente espressa poi, si procederà ad impartire una Santa Benedizione alle 11 di domani, 17 novembre. Il rito avverrà presso le camere mortuarie dell’ospedale degli Infermi di Ponderano.

Due anni fa aveva perso il suo papà

A dare notizia della scomparsa sono stati “il marito Massimo Tressoldi con gli adorati figli Christian e Giulia, oltre alla mamma Annamaria Rasolo e la sorella Franca”. I media territoriali della provincia di Biella spiegano anche che “poco più di due anni fa Sandra Esposito aveva perso il papà Franco, all’epoca 75enne, appassionato di calcio e molto attivo nella comunità di Gaglianico”.

Sandra sarà accompagnata al Tempio Crematorio di Mappano.