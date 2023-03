Sandra Milo: la musa di Fellini compie 90 anni

Sandra Milo, un nome, un mito. La diva del cinema italiano e musa del grande Federico Fellini compie 90 anni, senza però sentirli! É la stessa attrice ad affermare tramite alcune dichiarazioni riportate da Repubblica: “Amo la vita … Mi piace vivere intensamente la vita”. Circa una settantina i film girati nel corso della sua strabiliante carriera, tra cui ricordiamo “L’ombrellone”, “Frenesia dell’estate”, “Fantasmi a Roma” e “La visita”. Tra i suoi numerosi amori, indimenticabile la relazione con Bettino Craxi. Così Sandra ha parlato del leader socialista, come riportato dal Fatto Quotidiano qualche tempo fa: “Bettino era intelligente, colto, curioso ma anche di una timidezza che pochi conoscevano”.

Sandra Milo: una 90enne sprint

Scontato affermare che Salvatrice Elena Greco (vero nome di Sandra Milo) sia passata alla storia come un’artista brillante e affascinante. Non solo per la sua leggendaria bellezza e per la sua professionalità, ma anche per il suo carattere empatico e la socievolezza. L’attrice è nata a Tunisi nel 1933. Tra i registi con cui ha lavorato, oltre al precitato Fellini, menzioniamo Luciano Salce, Roberto Rossellini, Luigi Zampa, Pupi Avati e Gabriele Salvatores.

La “rivelazione” con Giulietta Degli Spiriti

Con Fellini Sandra Milo lavorò in due film cult: “8½” del 1963 e “Giulietta degli spiriti” del 1965. “Sandrocchia” (come era affettuosamente chiamata dal regista riminese) ha raccontato che proprio con “Giulietta degli spiriti” ebbe una sorta di rivelazione: “Ero un’attrice vera. Mi strillava (Fellini nda), quanto ho pianto… Una volta gli tirai una ciabattina con le piume di struzzo”. Milo ha confessato che svenne quando il regista la baciò per la prima volta.