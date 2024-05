Sanità: Furfaro, 'maggioranza converga su Legge Schlein'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Nel nostro Paese ci sono oltre quattro milioni di persone che non riescono ad avere accesso alle cure per le liste d’attese infinite e il definanziamento dei servizi territoriali e di prossimità". Così il capogruppo democratico nella commissione Affari sociali della Camera, Marco Furfaro, nel giorno in cui l’ufficio di presidenza ha adottato la Legge Schlein come testo base fissando il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì prossimo alle 15.

"Le audizioni dei Presidenti di regione, degli ordini e dei sindacati dei medici, del premio Nobel per la pace Giorgio Parisi, avvenute in questi giorni in commissione affari sociali, ci dicono che il Ssn nazionale è fortemente a rischio e che servono al più presto misure di investimento cospicue, a partire dall’assunzione di personale sanitario. Per questo è una bella notizia che oggi sia stato adottato come testo base la proposta di legge a prima firma Elly Schlein. Perché questo tema è prioritario non per il Pd, ma per l'Italia intera. Ci auguriamo che la maggioranza adesso discuta e approvi con noi al più presto la legge in aula, perché la vita non aspetta”.