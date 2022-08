Sanna Marin, il test antidroga è negativo

La premier finlandese si era sottoposta all'esame dopo le polemiche scatenate dalla diffusione di un video in cui la si vede ballare a una festa.

Il governo di Helsinki ha comunicato che la premier finlandese Sanna Marin è risultata negativa al test antidroga effettuato in risposta alle polemiche che hanno seguito la diffusione di un video in cui la si vede ballare e cantare durante una festa presso una residenza privata.

Sanna Marin è risultata negativa al test antidroga

“Un test antidroga effettuato dal premier Sanna Marin il 19 agosto 2022 non ha rilevato la presenza di sostanze stupefacenti“, ha reso noto l’ufficio stampa del governo finlandese lunedì 22 agosto.

“Non ho usato droghe, e nient’altro che alcol“

“Non ho usato droghe, e nient’altro che alcol. Ho fatto cose perfettamente legali. E non sono al corrente che altri abbiano fatto altre cose”, aveva dichiarato Sanna Marin dopo la diffusione del video, affermando anche di non aver mai assunto droghe durante la sua vita.

Le donne finlandesi si schierano con Sanna Marin

Intanto sono molte le donne finlandesi, e non solo, che sui social si stanno dimostrando solidali con la premier, difendendo il suo diritto di divertirsi come meglio crede. Solidarity with Sanna è la frase che accompagna i video di Twitter in cui vengono riprese mentre ballano e si divertono da sole o con gli amici.