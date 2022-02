Sanremo 2022, Grignani e Irama fanno infuriare il web: “Gli ha messo le mani al collo dietro le quinte”

La fantasia non ha limiti, al punto tale da pensare che Irama e Gianluca Grignani abbiano fatto a botte dietro le quinte dell'Ariston. La loro esibizione a Sanremo 2022 ha fatto parecchio discutere.

Il duetto a Sanremo 2022 tra Gianluca Grignani ed Irama ha fatto scatenare numerosi commenti su twitter. Alcuni hanno ipotizzato una rissa tra i due, altri si sono limitati a criticare Grignani. Alla fine dello show, però, non è accaduto nulla di quanto pronosticato.

Sanremo 2022, per il mondo di twitter Grignani e Irama avrebbero litigato dietro le quinte

Molti si aspettavano un Bugo-Morgan 2.0, come nel 2020. Ma l’esibizione si è comunque tenuta e che piaccia o meno ha fatto discutere. Gianluca Grignani non è più quello di una volta ma questo si sapeva da alcuni anni ormai. La sua voce è calata ed anche il suo aspetto fisico. Nonostante ciò, però, il cantautore ha conquistato il palcoscenico grazie al suo innato talento e al suo carisma.

Anche Irama non scherzava ed ha tenuto bene il confronto con Grignani, tanto da essere anche maggiormente apprezzato.

Al di là dell’esibizione, i fan di Sanremo si sono scatenati sul web, ipotizzando scenari assurdi. Tra risse, ramanzine e pareri, qualcuno ha anche affermato: “Qualcuno vada a controllare che Grignani respiri ancora che per me Irama gli ha messo le mani al collo dietro le quinte“.

Alcuni utenti hanno alluso all’irresponsabilità di Grignani, che deve essere sorvegliato da Irama: “Io me lo immagino Irama che si raccomanda con Grignani prima dell’esibizione per poi vedere Grignani che fa il c***o che gli pare e scambia Sanremo per il Festivalbar“.

La sintonia tra Grignani e Irama

In tutto questo caos di commenti, alcuni ironici, altri al veleno, i due artisti hanno mostrato di avere una forte sintonia e non hanno commentato nessuna delle affermazioni social.

Invece, sia Grignani che Irama si sono complimentati e ringraziati a vicenda pubblicamente, condividendo dei post relativi alla loro esibizione. Grignani ha scritto su Instagram e Facebook: “Grazie Sanremo, grazie @irama.plume, grazie a tutti… e come sempre rock’n’roll“.

Irama ha condiviso una foto su Instagram, sotto la quale ha scritto: “Che fuoco c***o“.