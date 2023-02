La prima puntata del Festival di Sanremo 2023 è stata un successo.

Ad aver attirato l’attenzione dei telespettatori, oltre ai brani degli artisti, è stato lo show di Blanco. Amadeus è intervenuto sulla faccenda e ha spiegato come sono andate le cose.

Sanremo 2023: Amadeus parla di Blanco

Blanco, con l’ospitata disastrosa al Festival di Sanremo 2023, potrebbe essersi giocato la carriera. L’artista, chiamato sul palco dell’Ariston per presentare il nuovo singolo, ha avuto un problema tecnico e non è stato in grado di gestire la situazione.

Piuttosto che fermare la musica, ha iniziato a distruggere la coreografia, riducendo i fiori in poltiglia. Amadeus, intervenuto nel programma VivaRai2, ha spiegato quanto accaduto.

Amadeus: con Blanco non c’era nulla di organizzato

Amadeus, incalzato dall’amico Fiorello, ha raccontato:

“In realtà lui non doveva fare quello che ha fatto, doveva fare qualcosa con i fiori, tipo rotolarsi, ma non così, non questo. Quando ha iniziato a spaccare le prime cose non capivo cosa stesse accadendo, come accade con Bugo e Morgan. Poi mi hanno buttato dentro e mi hanno detto ‘Vedi come fare'”.

Lo show di Blanco, quindi, non era organizzato. L’artista avrebbe dovuto fare qualcosa con i fiori, ma non lo spettacolo pietoso che è andato in onda.

Blanco dopo lo show di Sanremo

Dopo l’esibizione, Blanco si è chiuso nel silenzio assoluto. Il cantante si è chiuso in hotel con il suo team e con la fidanzata Martina e ha deciso di non rilasciare dichiarazioni.