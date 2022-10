Sanremo 2023: quali saranno i big in gara

Tutto quello che c'è da sapere sui nomi dei Big che potrebbero partecipare al Festival di Sanremo 2023.

Ancora mancano diversi mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2023 ma già fervono le indiscrezioni riguardanti i presunti Big in gara che, a quanto sembra, potrebbero essere delle vere e proprie star del panorama italiano.

Sanremo 2023: i Big in gara

Tra i rumor più insistenti circolati in rete a proposito dei Big in gara a Sanremo 2023 si vocifera che Tiziano Ferro (che tornerebbe per la seconda volta all’interno dello show condotto dall’amico Amadeus) potrebbe essere tra questi. A lui sembra che si aggiungeranno Elisa, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Biagio Antonacci e Giorgia. Altri nomi di Big che potrebbero salire sul palco dell’Ariston sono quelli di Paola e Chiara, Levante, Paola Turci, Ghali, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Clementino, LDA, Ariete, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Madame, Annalisa e Luigi Strangis.

Al momento la questione resta ovviamente senza conferme e per adesso Amadeus ha svelato solo alcuni dettagli relativi alla terza edizione dello show da lui condotta.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Quest’anno Chiara Ferragni co-condurrà con Amadeus la prima e l’ultima serata dello show e in tanti si chiedono quali sorprese riserverà l’influencer (che questi giorni ha già svolto le prime prove) sul palco dell’Ariston.

In tanti sono curiosi di sapere anche chi, oltre lei, sarà sul palco della kermesse accanto a Amadeus durante le giornate in cui si svolgerà il Festival e, ovviamente, quali saranno i super ospiti invitati per la speciale occasione (dopo che, negli scorsi anni, a causa del Covid in molti avevano dovuto rinunciare).