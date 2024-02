La serata finale del Festival di Sanremo 2024, condotta da Amadeus con Fiorello, ha catturato l’attenzione del pubblico televisivo registrando record di ascolti anche rispetto alle edizioni passate. La finale del Festival della musica italiana è stata una serata ricca di emozioni ed esibizioni indimenticabili e ha registrato uno share del 74%. I numeri degli ascolti hanno confermato il fascino intramontabile che Sanremo ha per il pubblico e la capacità di Amadeus di creare un format coinvolgente e amato dagli spettatori.

Ascolti alle stelle per la serata finale del Festival di Sanremo

La serata finale di Sanremo 2024 ha raggiunto vette straordinarie in termini di ascolti televisivi, grazie anche alla conduzione e la direzione artistica di Amadeus. I dati disponibili confermano che sono stati 14.301.000 gli spettatori che hanno seguito con entusiasmo l’evento, sintonizzandosi su Rai Uno per godersi le esibizioni degli artisti in gara e godere della divertente conduzione di Amadeus e Fiorello, che quest’anno hanno calcato il palco dell’Ariston per l’ultima volta.

Con uno share del 74%, il Festival di Sanremo ha concluso la settimana con numeri di ascolto straordinario che hanno visto circa 14.615.000 nella prima parte della serata, 17.281.000 nella seconda e ben 11.724.000 in quella finale, regalando al programma uno share incredibile del 78.8%.

Record di ascolti per la serata finale di Sanremo 2024

I record di ascolti segnalano il successo della formula proposta per questa edizione del Festival di Sanremo da parte di Amadeus, che ha saputo, nel corso dei suoi cinque anni di conduzione e di direzione artistica, coniugare la tradizione dell’amato concorso canoro con l’innovazione e l’originalità nelle proposte artistiche e di spettacolo. La serata finale, che chiude con successo il suo quinquennio di lavoro al Festival da parte di Sanremo, ha visto per l’ultima volta a fianco del conduttore anche Fiorello, che si è prodigato nel corso della serata in esibizioni divertenti e coinvolgenti.

La serata finale del Festival di Sanremo ha regalato al pubblico momenti di grande spettacolo e sorprese che hanno tenuto incollati gli spettatori davanti al piccolo schermo: il 74% di share è stato un grande traguardo che ha confermato il grande lavoro di Amadeus che già nelle serate finali degli scorsi anni aveva ottenuto share importanti come quello del 66% nel 2023 e del 64.9% nel 2022. Il trionfo di ascolti conferma il ruolo di Sanremo nell’immaginario collettivo italiano e sancisce la sua posizione di evento televisivo imperdibile per gli amanti della musica e dello spettacolo.

