Sanremo 2025, Carlo Conti in conferenza stampa rivela: "Panariello in albergo...

Tutto è pronto per la finale del Festival di Sanremo 2025: dalla Sala Stampa “Lucio Dalla” abbiamo seguito la conferenza stampa della quinta e ultima serata dell’evento. In questa serata conclusiva, si esibiranno tutti i 29 cantanti in gara per il titolo di vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ad aprire la serata, per la prima volta, sarà la rivelazione della classifica provvisoria, stilata in base ai risultati delle votazioni e delle esibizioni delle serate precedenti.

Sanremo 2025, Carlo Conti in conferenza stampa: cosa succederà nella finale

Durante la serata finale, i 29 artisti si esibiranno con i rispettivi brani, votati dal pubblico tramite Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%).

La classifica finale, che determinerà le posizioni dalla ventinovesima alla sesta, sarà calcolata come media tra i voti della serata finale e quelli delle serate precedenti. I primi cinque classificati si esibiranno di nuovo e saranno votati dalle stesse giurie. La somma dei voti complessivi, unita a quelli delle serate precedenti, decreterà il vincitore del Festival di Sanremo 2025, che avrà l’opportunità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025.

Questa sera, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan affiancheranno Carlo Conti.

“Più che emozionata sono proprio felice di essere qua, la felicità di essere all’Ariston. È un regalo che mi ha fatto Carlo, sarò al servizio dei cantanti, della musica. Sono qui per aiutarvi e celebrare un momento meraviglioso”.

Tra gli ospiti, ci saranno Antonello Venditti, che riceverà il premio alla carriera, Gabry Ponte, Edoardo Bove, Alberto Angela e Vanessa Scalera. Inoltre, Bianca Balti e Mahmood torneranno sul palco. Tedua si esibirà all’Arena Suzuki, mentre i Planet Funk si esibiranno sulla nave da crociera.

La gara dovrebbe finire intorno all’1:20 e il festival concludersi all’1:40.

Carlo Conti e la presenza di Pieraccioni e Panariello

Carlo Conti ha sottolineato che non sono previste apparizioni per Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, anche se le sue parole continuano a sollevare qualche dubbio.

“Pieraccioni non è riuscito a trovare la crema solare che sui io ed è a Firenze a girare il suo nuovo film”, ha scherzato Conti.

Su Panariello ha, invece, aggiunto:

“È vero che è in zona, ci sarà la sua fidanzata in sala, mentre lui passerà la giornata in albergo a fare da babysitter a mio figlio“.

Carlo Conti soddisfatto di questo Sanremo 2025

“Ho cercato di fare un festival come gli altri te, che risalgono ad altri mondi: la Rai è sempre quella, il faccio il giullare e grazie a Dio non ho mai avuto pressioni o indicazioni come fare il festival. Ho cercato di fare il festival della canzone, come nelle precedenti gestioni. Poi possono accadere incidenti di percorso, più o meno gravi, che da professionista devi risolvere, come hanno sempre fatto i miei predecessori, Baudo, Mike, Amadeus. Noi non li cerchiamo, ciascuno di noi vorrebbe solo l’attenzione sulle canzoni. Per ora è andato tutto molto liscio”.

Il direttore Intrattenimento Prime Time, Cinnamea, ha sottolineato che è possibile fare un grande show:

“Si può garantire un ottimo spettacolo di grande qualità senza eccessi che non servono”.

Tony Effe e il collana-gate

La questione sulla collana di Tony Effe torna a far discutere. In conferenza stampa viene fatto notare che il gioiello è stato indossato nella green room di Radio2 e poi al Dopofestival. A tal proposito, il vicedirettore Claudio Fasulo, aggiunge:

“In tal caso sta derogando agli accordi presi“.

Su Tony Effe, Carlo Conti ha invece detto: