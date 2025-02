Il Festival di Sanremo è finito da meno di 72 ore ma continua a far parlare di sé, come prevedibile finito l’evento entrano in gioco i retroscena e quello che è giunto ai giornalisti di DiLei.it è davvero piccante, si parlerebbe infatti di due cantanti che hanno ceduto all’amore nei camerini.

Serata d’amore nei camerini al Festival di Sanremo 2025, si aprono le ipotesi degli interessati

In una delle serate del Festival di Sanremo, non è chiaro se la seconda o quella dedicata alle cover – come riporta il sito specializzato DiLei.it – due cantanti avrebbero fatto s***o nei camerini dell’Ariston.

La voce è immediatamente circolata all’interno del teatro, fintanto che alcuni dei fonici avrebbero sentito dei gemiti chiarissimi di quanto stesse accadendo ed anche notato movimenti sospetti.

Da questa notizia è iniziato il “toto-coppia” di sicuro sono da escludere Achille Lauro ed Elodie che hanno duettato nella serata di venerdì in quanto entrambi impegnati sentimentalmente. Le ipotesi quindi virano su cantanti che sono arrivati all’Ariston da single.

Nomi non ne sono circolati, quindi questo rumor ha avuto modo di dileguarsi rapidamente.

Ci sarebbe anche una registrazione del momento hot

Le indiscrezioni circolate in merito a questo evento – tra cui il giornale sportivo Corriere dello Sport – come riporta DiLei.it – parlano di un audio inconfondibile dell’attimo di passione.

Tracce di questa registrazione non ne circolano, tuttavia il cerchio dei potenziali amanti si stringe perché in una delle serate non si sono esibiti tutti e 29 i cantanti in gara.

Non resta che monitorare questa notizia con la speranza che possa emergere qualche ulteriore scoop.