Sanremo 2025, Kekko dei Modà scivola dalle scale durante le prove

Dopo la caduta di Francesca Michielin, che gareggia alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Fango in Paradiso e si è procurata un trauma alla gamba destra, un altro incidente ha coinvolto Kekko dei Modà, scivolato dalle scale durante le prove.

“Rovinosa caduta dalle scale per Kekko dei Modà. Il tutto durante le prove. Forse una costola incrinata“, ha fatto sapere il giornalista Gabriele Parpiglia sui social.

Kekko avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava nel backstage, accusando un forte dolore alle costole. Nonostante l’incidente, ha deciso di proseguire con le prove, ma chi era presente ha subito notato la sua sofferenza, suscitando preoccupazione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Non ci sono notizie riguardo a un possibile addio: il cantante sembrerebbe determinato a non lasciare la kermesse musicale, dove insieme alla sua band presenta il brano Non ti dimentico.

Il commento di Selvaggia Lucarelli sui social

Le tanto temute scale dell’Ariston causano i primi problemi ai cantanti in gara: dopo il tutore al piede per Francesca Michielin, ore di apprensione per Kekko dei Modà.

“Comunque più infortuni che a Ballando“, ha scritto sui social Selvaggia Lucarelli.

Poi, ironicamente, ha aggiunto: