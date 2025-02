Sanremo 2025, le pagelle (cattive) di Max – 2° serata

Seconda serata di Sanremo 2025, si parte!

E subito l’imbarazzo… “Sei bellissimo”

Sanremo 2025, ecco la sfida giovani per la semifinale:

Alex Wise

Simpatico subito! Ci canta Rockstar con un falsetto iniziale e camicia in vinile. Il brano non è male ma non è da rockstar, vocalmente è meglio di tanti big.

Val Lp e Lil Jolie

Non devo commentare i vestiti, non devo commentare i vestiti. Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, oppure non hai voglia di farlo con me. Eh

Alex Wise subito! Yessss ho beccato il pronostico!

Maria Tomba

L’adoro, ci canta Goodbye. In pigiama intona una canzoncina alla Jessica Rabbit, “Guarda i miei occhi e non le poppe oppure Goodbye” che dire… Lei comunque è forte

Settembre

Vertebre. No, non è uno sciogli lingua. Oddio è uno di quelli che parte due ottave sotto e in sottovoce: prepariamoci alle urla.

C’è pure l’inserto partenopeo…

Maria Tomba senza un domani! Nooooooooooo, Settembre noooooooooooo!

Va beh dai, jamme, patimm

Damiano David eeee ci sta! Intermezzo gradito, interpretazione top.

Sanremo 2025, le pagelle dei big

Vediamo ora se, dopo un giorno, con le canzoni metabolizzate qualcosa cambia nella nostra valutazione.

Rocco Hunt – Mille vote ancora

Lo abbiamo lasciato neomelodico-rap e lo ritroviamo… Quando parte la smandolinata ho sempre un brivido. Niente, lo ritroviamo neomelodico-rap. La canzone ricalca i soliti stili della musica napoletana moderna; è piacevole, per carità, ma è una cosa già sentita 1000 volte, datemi Gigi nostro e Geolier.

Voto: 5

Bianca Balti voto 100, Conti basta con la tragedia però!

Elodie – Dimenticarsi alle 7

Elodie meravigliosa, mi pare che qualcuno abbia urlato “bona”, ma facciamo finta di niente.

Il fatto di aver già cantato il brano da’ ai cantanti più sicurezza e anche la possibilità di sperimentare. Il brano fila liscio e lei è una regina sul palco. Manca solo Jewel alla chitarra.

Voto: 7 ½

Malgiolio è Malgioglio, è così, con buona pace di tutti, arriva incartato come un pacco regalo. A volte ti fa dubitare che sia una penna favolosa.

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Carino sempre. “Quando è duro il mondo per quelli normali” alla fine dice “il sol scordato della chitarra” e ha ragione: il solino era scordato, ma non minaccia la bellezza di un brano che ci fa tornare bambini. Lucio non fare troppe cose insieme.

Voto: 8 ½

Arriva Frassica, parte la macchietta. Conti ha il ruolo della spalla nel Dna. Salutano il maestro Arbore, speriamo che non gliela tirino visto i temi tra ieri e oggi.

The Kolors – Tu con chi fai l’amore?

“Persa in un’isola” -QUESTA NON E’ IBIZA!-. Ah no, qui vanno a Mykonos, parte il tormentone. Anche questa volta l’avrei fatta cantare a Raffaella. Di una cosa siamo sicuri, con i Kolors si va al mare e in ogni caso si fa all’amore. Voglio premiare le vibes.

Voto: 6

Serena Brancale – Anema e core

Serena è la mia crush di questo Sanremo, conscio che l’insieme dei componenti non la farà preferire dal pubblico, ma quanta potenza! Mi viene voglia di suonare, vado a mettermi alla batteria. Forza Sere.

Voto: 8

Ma a sto bambino potevano sistemargli meglio lo sgabello del piano, porello.

Salutano Peppino, mmm.

Fedez – Battito

Arriva l’anima della festa: tutto sorrisi, dai Federico anche meno. Ciò non toglie che il pezzo, secondo me, non sia male: ha il giusto Drama e il fatto che lui sia schivo e faccia solo il suo lavoro non mi dispiace.

Voto: 7

Bianca sembra una regina Borg e i Trekker sanno che è un complimento.

Francesca Michielin – Fango in Paradiso

Litiga con gli in ear. Speriamo bene. La trovo un pelo sottotono rispetto a ieri; cerco di analizzare il testo, ci sono dei passaggi che faccio fatica a comprendere. Ma nella macchina, prima era teoria senza pratica ma alla fine, invece, non c’era poesia ma solo pratica? Ok.

Voto:6

Conti Karaoke con Pupo, cringe!

Continuo a sentire negli autori delle canzoni sempre gli stessi nomi: voglio fare una ricerca. Allora, se non sbaglio, la vincitrice è Francesca Abbate con 7 pezzi, segue Simonetta con 5, Petrella e Ettorre con 4. Mi domando, 7 pezzi non sono un po’ tanti per non influenzare la creatività?

Momento Damiano, dopo qualche secondo, anche io ne sono attratto fisicamente.

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Meno male Frassica riesce a rendere leggero questo momento che io personalmente trovo, nonostante ne capisca il dolore, una sorta di canzone furbetta fatta per raggiungere il cuore del pubblico. Mi fa l’effetto di quelle pubblicità che ti fanno vedere i bimbi malnutriti, è ovvio che vorresti correre con tutto il cibo che puoi per sistemare la situazione. E comunque il brano, a me, continua a non piacere. E come previsto, standing ovation e lacrime.

Voto: 4

Marcella Bella – Pelle diamante

Ma che vi devo dire, allora sicuramente il pezzo non è da strapparsi i capelli, ma lei riesce a dargli un tono, a renderlo vivo. E’ il talento, il mestiere. Forza Marcella.

Voto: 6 ½

Conti parla della tv del doloreeeeeeeeeee… Frassica “Bresh vicino Padova” e vai.

Bresh – La tana del granchio

Il brano mi sembra una canzone di Natale, allora mi concentro sul testo. Oh, io non lo capisco; cioè, capisco le metafore, ma boh. Non mi lascia niente. Come si dice quando ci si lascia: “Non sei tu, sono io, tu meriti di meglio”.

Voto: 5

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Un completo meraviglioso, è sempre stato elegante Lauro. “L’amore è come la pioggia sopra villa Borghese”. Avendola già sentita, mi concentro sul testo, ho avuto la fortuna di leggere la storia che ha ispirato questa canzone, vedo il Lauro giovane e sconosciuto, pieno di sogni che poi si avvereranno.

Voto: 8

Forse sarebbe meglio che gli attori non cantassero, oppure in italiano, sarebbe meglio!

Giorgia – La cura per me

“Trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito”. Io non so se la prenderei come un’offesa. Facciamo così, dimentichiamo il pezzo, dimentichiamo il testo: rimane solo Giorgia. Dobbiamo tributarle che mantiene la sua verve e cerca di dare il massimo in qualsiasi situazione, le darei un premio alla carriera.

Voto: 6 1/2

Momento Frassica che prende per il culo Malgioglio. Mi vien da dire, meno male, perché spara una tonnellata di caz**** che ti fanno scordare che ormai è mezzanotte e mancano ancora 3 cantanti. Sonnooo.

Rkomi – Il ritmo delle cose

Povero Mirko, viene introdotto da Malgioglio un po’ alla rinfusa. Mantengo la mia valutazione di ieri. “E’ un violento decrescendo”. Mi piace proprio questo pezzo.

Voto: 7 1/2

Rose Villain – Fuorilegge

L’ho risentita e risentita. Niente, non ci trovo niente. Mi sembra un patchwork di robe prese a caso. Certo lei è una dea, canta bene, ma più che un fuorilegge, questo brano è un galantuomo.

Voto: 5

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Ieri capitava dopo qualche canzone melensa, oggi è in coda. A me il brano piace, sarà che vedere il bassista che si sfoga mi fa sempre piacere, Willie mantiene il suo standard.

Voto: 7

Gara finita, io stacco, ma -siccome non ho voluto farmi mancare niente- qui sotto metto i voti della mia fantastica 14enne Zoe: bisogna sempre ascoltare le nuove generazioni!

Rocco Hunt – Voto 5 Elodie – Voto 8

Lucio Corsi – Voto 0

The Kolors – Voto 8

Serena Brancale – Voto 7

Fedez – Voto 9

Francesca Michielin – Voto 6

Simone Cristicchi – Voto -100

Marcella Bella – Voto 8

Bresh – Voto 0

Achille Lauro – Voto 5

Giorgia – Voto 2 (sempre le stesse cose. Mamma mia, cambia un po’!)

Rkomi – Voto 8

Rose Villain – Voto 9 Willie Peyote – Voto 0

A domani.