Sanremo 2025, Tony Effe cambia look per la finale: il costo del crocifisso al...

Nei giorni scorsi, le collane di Tony Effe sono state al centro di numerose discussioni. La polemica è iniziata durante la terza serata, quando al rapper è stato vietato di esibirsi con una collana firmata Tiffany&Co. Nella finale di Sanremo 2025, però, Tony Effe ha sorpreso tutti con un nuovo accessorio esclusivo: un crocifisso al polso.

Sanremo 2025, per la finale Tony Effe sfoggia un crocifisso al polso: il suo costo

Look total black per la finale di Sanremo, con un tocco di classe dato dai suoi immancabili gioielli di lusso, tra cui il crocifisso che non è un semplice rosario, ma un pezzo esclusivo della collezione Elsa Peretti di Tiffany&Co. Il valore? Un imponente 7400 euro.

I gioielli di Tony Effe nelle serate di Sanremo 2025

Nella terza serata, Tony Effe aveva in programma di indossare una collana Tiffany HardWear in oro giallo dal valore di 71mila euro, già mostrata sui suoi social come parte del suo outfit per la performance. Tuttavia, poco prima di salire sul palco, lo staff del Festival gli ha chiesto di toglierla, poiché il design troppo distintivo rendeva facilmente riconoscibile il celebre marchio.

Nella serata di ieri, 14 febbraio, Tony Effe ha sfoggiato, invece, una collana-sciarpa di alta gamma, sempre dello stesso brand, dal valore di 50mila euro. Non è mancata nemmeno la collana tanto discussa nelle ore precedenti, che invece di essere indossata al collo, è stata agganciata ai pantaloni.

Tony Effe attaccato sui social dopo l’esibizione finale

Se da un lato i telespettatori perdonano l’atteggiamento di Tony Effe, dall’altro sui social non mancano le critiche per le sue stonature durante la serata finale di Sanremo 2025.

“Ha pure stonato” e “Non è riuscito a prendere mezza nota”, fanno notare alcuni utenti sui social. “Tony Effe pure peggio di ieri e non era facile. Sembrava uno che andava al patibolo. Inguardabile“, aggiunge un altro telespettatore.