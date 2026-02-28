Non è rimasta in silenzio e, nel bel mezzo della diretta della quarta serata del Festival di Sanremo, ha deciso di replicare. Lei è Carolina Bubbico e si è rivolta a Laura Pausini con una sorta di rimprovero alla co-conduttrice della kermesse insieme a Carlo Conti, per correggerla. Il tutto è accaduto mentre la cantante romagnola stava annunciando il duetto di Ditonellapiaga e TonyPitony generando un breve momento di imbarazzo. Scopriamo che cosa è successo.

Sanremo, cosa ha detto Carolina Bubbico a Laura Pausini

Seguendo la scaletta prevista, Laura Pausini si è rivolta alla direttrice d’orchestra Carolina Bubbico, chiamata a dirigere l’orchestra sul brano proposto da Ditonellapiaga e TonyPitony. Cantautrice, pianista e compositrice oltre che direttrice d’orchestra, Carolina Bubbico è nata a Lecce nel 1990 e ha mosso i primi passi nel mondo musicale nel 2011 esordendo con il progetto in solo “One girl band”. Ha preso parte a festival in Italia e nel resto del mondo arrivando, con la sua poliedricità creativa, anche su palchi importanti come i Blue Note di Pechino, Tokyo e Milano. Oltre ad aver già calcato, la più giovane direttrice d’orchestra a farlo, il alco del Festival di Sanremo nel 2015 dirigendo, in quell’occasione, Il Volo e Serena Brancale. L’abbiamo vista a Sanremo anche nel 2023 con Elodie.

Ebbene rivolgendosi a lei Laura Pausini l’ha chiamata “maestro” ma la Bubbico è intervenuta replicando con una sorta di rimprovero-correzione, la co-conduttrice, dicendole: “Chiamami maestra”. Laura Pausini a quel punto ha replicato: “Ah, preferisci maestra? Finalmente. Va bene”. Quindi ha ripetuto: “Allora dirige la Maestra Carolina Bubbico”.