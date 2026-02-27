Laura Pausini e la gaffe che ha fatto ridere tutti durante la quarta serata del Festival 2026.

Laura Pausini è in scena all’Ariston in qualità di super co-conduttrice al fianco di Carlo Conti per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026. La cantante romagnola è stata perfettamente a suo agio sul palco anche se non ha lesinato scivoloni che hanno fatto chiaccherare il pubblico.

Laura Pausini e la quarta serata di Sanremo 2026

Laura Pausini nella quarta serata di Sanremo 2026 è stata ed è tuttora ineccepibile tra cambi d’abito, esibizioni e risate riesce ad essere abile a occupare i tempi della scaletta chiamando gli artisti in gara.

D’altronde dopo tre giorni è ormai rodata ai tempi televisivi e dimostra la sua esperienza in questo ruolo che non è usuale per lei regina dei palcoscenici di tutto il mondo.

La gaffe sul pelo

Durante un annuncio di una cover Laura si è buttata in un detto romagnolo – “Quando si alza il pelo” attimo di sospensione che l’ha gelata e lei subito a correggersi : “intendevo il pelo del braccio” a richiamare la pelle d’oca.

Carlo Conti subito a toglierla dall’imbarazzo fa una battuta sulla gallina e il sorriso di Laura la salva in calcio d’angolo.

Uno scivolone simpatico che ha fatto chiaccherare tutti i social e l’ha messa di nuovo al centro della serata a dimostrazione che tutti apprezzano la sua genuinità ed il suo senso dell’umorismo.