Il prof Vincenzo Schettini, fisico e divulgatore scientifico diventato popolare sul web, sarà ospite della quarta serata di Sanremo 2026. La sua partecipazione arriva dopo alcune polemiche nate da dichiarazioni sul ruolo degli insegnanti e la cultura online. Ecco cosa è accaduto e di cosa parlerà sul palco.

Dal web alle aule: chi è il prof Schettini diventato influencer scientifico

Classe 1977, originario di Como e cresciuto in Puglia, Schettini ha un percorso che unisce musica e scienze. Dopo gli studi al conservatorio di Monopoli e la laurea in fisica presso l’Università di Bari, ha intrapreso la carriera di docente nelle scuole superiori e, nel 2015, ha creato il canale YouTube “La Fisica che ci Piace”, con cui ha conquistato una vasta community online. Nel 2022 e nel 2023 ha pubblicato due libri di divulgazione scientifica, entrambi accolti con grande interesse dal pubblico.

Sul web Schettini si è distinto per il modo originale di spiegare concetti complessi, utilizzando esempi concreti e metafore visive. Questo approccio innovativo gli ha permesso di diventare un punto di riferimento per giovani e appassionati di fisica, ma al contempo lo ha esposto a polemiche sui social e commenti di ex studenti. Nonostante tutto, gli istituti in cui insegna hanno espresso piena solidarietà, sottolineando l’apprezzamento della comunità scolastica per il suo metodo didattico creativo e coinvolgente.

Sanremo 2026: il prof Schettini ospite tra critiche e polemiche, cosa farà sul palco?

Il professor Vincenzo Schettini uno degli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, tradizionalmente dedicata a duetti e cover. La sua partecipazione, confermata dalla Rai durante la conferenza stampa, era stata inizialmente messa in dubbio a causa delle polemiche sollevate da alcune dichiarazioni rilasciate dal docente nel podcast di Gianluca Gazzoli. In quell’occasione Schettini aveva affermato: “L’insegnamento cambierà molto, la scuola si fruirà anche online, fuori dalle quattro mura. Molti insegnanti andranno in part-time e proporranno contenuti online, anche a pagamento”, parole che hanno scatenato un acceso dibattito sui social.

Successivamente, lo stesso professore ha chiarito: “Ho parlato di cultura, non ho parlato di scuola e non ho parlato di istruzione. È giusto che io chiarisca una enorme e importantissima differenza tra scuola e istruzione, gratuita e accessibile a tutti come diritto costituzionale, e cultura”.

Il vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo, ha smentito le voci secondo cui Schettini avrebbe rinunciato all’ospitata: “Parlerà di dipendenze e di disagio giovanile, da alcol e droga alla dipendenza digitale grazie alla sua capacità di parlare ai giovani. È per questo che la Presidenza del Consiglio ha avviato una collaborazione con lui”. L’intervento del professore si inserisce in un filone di riflessione sociale che il Festival propone da anni accanto alla musica, affrontando temi attuali e di grande rilevanza per le nuove generazioni.