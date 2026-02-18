Vincenzo Schettini è finito nuovamente al centro delle polemiche per una frase suoi suoi alunni. Ma vediamo insieme che cosa è successo.

Vincenzo Schettini, la frase sui suoi alunni scatena le polemiche

Nuova bufera su Vincenzo Schettini. Dopo la sua profezia sulla scuola, sempre ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, “Basement – Passa dal Bsmt”, il prof ha raccontato cosa faceva quando era agli esordi del suo canale YouTube “La fisica che ci piace”, ovvero che “costringeva” i suoi alunni a seguire le dirette: “facevo la mia Live, quando davo il benvenuto ed era emozionante vedere questo commenti scorrere.

E chiaramente io, durante la Live, avendo quattro iscritti al mio canale, costringevo i miei studenti (a seguirla). Io dicevo ai ragazzi: ‘oggi pomeriggio devo fare la Live su YouTube.’ Intanto questi dicevano: ‘ma perché questo fa lezione al pomeriggio su YouTube?’, ‘No, vabbè ma io c’ho mia nonna che sta in ospedale, non posso’, e allora io dicevo: ‘Domani interrogo. Domani interrogo sulla lezione di oggi pomeriggio. Quindi io mi trovavo i miei 24 connessi live che erano quei poveri disgraziati.” Gazzoli a questo punto ha detto a Schettini: “però in quel periodo credo ti gazasse questa cosa qui”. E Schettini: “Da morire“, per poi aggiungere che il canale è nato davvero per la scuola e che “ci tengo a questo essere insegnante. Non ho mai lasciato, continuo a lavorare part-time.”

Vincenzo Schettini, è bufera sui social

Dopo il racconto di Vincenzo Schettini a Gianluca Gazzoli, è scoppiata una bufera sui social. Un utente ad esempio ha scritto: “totalmente illegale quello che ha fatto e che continua a rivendicare come qualcosa di giusto e con orgoglio. Fare intanto lezione fuori dall’orario di servizio, ‘costringere’ i suoi alunni a seguirlo e assegnare voti più alti e più bassi in base alle visualizzazioni dei suoi video. Una cosa fuori dal mondo.” Un altro utente ha scritto: “è evidente da tempo che è in cerca di gloria personale, non rappresenta la scuola.” C’è anche chi ha difeso il prof: “siate un pò più benevoli su quello che ha detto, non mi pare sia niente affatto grave, i problemi sono ben altri.”