Questa sera, 27 febbraio 2026, andrà in scena la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, serata dedicata alle cover. Ecco cosa ha detto Carlo Conti durante la rassegna stampa.

Sanremo 2026, tutto pronto per la quarta serata dedicata alle cover

Questa sera, 27 febbraio 2026, ci sarà la quarta serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo, serata dedicata alla cover e ai duetti dove tutti e 30 i big in gara si esibiranno eseguendo brani famosi, accompagnati da altri artisti. Tra gli ospiti questa sera in sala ci sarà la supermodella Bianca Balti, mentre al Sukuki Stage ci sarà Francesco Gabbani. Durante la rassegna stampa di oggi però, Carlo Conti, ha fatto un annuncio molto importante per questa sera. Laura Pausini inoltre sarà protagonista di un medley, ma le canzoni saranno una sorpresa.

Festival di Sanremo 2026, le parole di Carlo Conti nel corso della rassegna stampa di oggi, 27 febbraio

C’è grande attesa per la quarta serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo, la serata delle cover e dei duetti. Intanto c’è un dato importante riguardo lo share, con la terza serata che ha registrato il 60,6 %. Durante la rassegna stampa, ecco cosa ha detto Carlo Conti, aumentando così la curiosità per la serata: “stasera ci saranno tante sorprese, vi devo lasciare perché devo organizzarle. Sarà una “festa a sorpresa”.