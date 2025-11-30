Jalisse fuori da Sanremo ancora una volta, è la 29esima: ecco come hanno rea...

Ci tentano da 29 anni e la loro esclusione è diventata ormai una sorta di tradizione. E anche per l’edizione 2026 del Festival di Sanremo le cose non cambieranno: i Jalisse infatti non rientrano nell’elenco dei 30 big che il prossimo anno calcheranno il palco dell’Ariston per sfidarsi a suon di canzoni. Nell’elenco che Carlo Conti ha letto durante il Tg1 in diretta televisiva il nome del duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian non figura: ecco come i Jalisse hanno reagito, sui social, all’ennesima esclusione.

Sanremo, per i Jalisse un altro no: è la 29esima esclusione dal Festival

Ancora una volta il nome dei Jalisse non figura nell’elenco dei Big in gara a Sanremo. L’esclusione dal Festival nella sua edizione 2026 è stata confermata nel corso della lettura, da parte del direttore artistico Carlo Conti, dell’elenco degli artisti in gara. Fabio Ricci e Alessandra Drusian, i membri del duo che nel 1997 vinse la kermesse canora con “Fiumi di parole” erano, come da tradizione, davanti alla tv per assistere all’annuncio dei Big.

E hanno reagito con l’ironia che li contraddistingue alla 29esima esclusione. Pubblicando un video nel quale seguono la diretta del Tg1 con due palloncini rossi con i numeri 2 e 9 per ‘festeggiare’ un ‘traguardo’ che di anno in anno è ormai paradossalmente molto atteso dal pubblico a casa. “…E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre” hanno scritto a corredo del video nel quale, con una battuta, hanno lasciato intendere che con tutta probabilità ritenteranno ancora: “Si arriva alla cifra tonda il prossimo anno…”.