Nella seconda puntata di Sanremo 2026, Achille Lauro salirà sul palco non solo come co-conduttore, ma anche per rendere omaggio alle vittime della tragedia di Crans-Montana, trasformando la sua esibizione in un momento di riflessione e memoria.

Achille Lauro e il duetto con Laura Pausini sul palco di Sanremo 2026

Lauro si esibirà con “16 marzo”, in duetto con Laura Pausini. Il brano, originariamente incluso nell’album “1969 – Achille Idol Rebirth”, racconta la fine di un amore tormentato e l’inizio di un percorso di rinascita personale. L’annuncio è arrivato in conferenza stampa: “Achille Lauro canterà il brano ‘16 marzo’ con Laura Pausini e ci sarà un’altra performance dei due artisti, un momento alto della televisione italiana che regalerà grandissime emozioni”. Il testo della canzone, che esplora un amore intenso ma impossibile, e la fenice presente sulla copertina simboleggiano resilienza e capacità di rinascere dalle proprie ceneri, in perfetta sintonia con l’approssimarsi della primavera.

Lauro, che nella serata sarà anche co-conduttore, ha confessato con ironia: “Devo dire la verità, io mi sento molto a mio agio qui, e quello è il momento che fai casini, quando sei tranquillo… Ma qui c’è solo un generale, noi seguiamo Carlo, uno che sa fare davvero televisione, gestisce tutto con calma, traspare il suo lato umano, l’autenticità, di certo non gli farò sgambetti”.

Sanremo 2026 anticipazioni: l’omaggio di Achille Lauro alle vittime di Crans-Montana

Nella seconda serata del Festival di Sanremo, Achille Lauro canterà anche il brano “Perdutamente” in un momento pensato come omaggio alle vittime della tragedia di Crans-Montana. A confermarlo è stato Carlo Conti, che ha spiegato in conferenza stampa come la scelta del pezzo sia cambiata negli ultimi giorni: “Quando ci eravamo sentiti con Achille avevamo pensato ai brani ‘16 marzo’ e ‘Incoscienti giovani’. Poi dopo la tragedia di Crans-Montana e dopo aver visto la madre di una delle vittime cantare il brano di Achille al funerale del figlio, ci siamo detti che dovevamo cambiare”. Conti ha sottolineato che l’omaggio sarà sobrio, affidato alla musica e privo di enfasi: “Un ricordo discreto, costruito attraverso l’esibizione di Lauro”.

La tragedia a cui si riferisce il conduttore risale alla notte di Capodanno del 2026, quando un incendio divampato nel locale “Le Constellation” a Crans-Montana causò 41 morti e 115 feriti.